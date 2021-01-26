Prof. Dr. Osman Erk, kansızlıkla ilgili TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler veriyor: Kansızlığa bağlı genel şikayetler, belirti ve bulguların yanı sıra demir eksikliğine özgü sayılan belirti ve bulgular da mevcuttur.
Dudak açılarında çatlaklar, yutma güçlüğü, tırnaklarda enine çizgilenmeler, kolay kırılma, tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma demir eksikliğini düşündüren bulgulardır.
ERKEN YAŞLANMAYA YOL AÇAR
İnsanda demir rezervi son derece düşüktür. 80 kilo bir kişide kalsiyum rezervi 1 kilo kadar iken, demir rezervi sadece 5 gram kadardır. Özellikle kırmızı ette bulunan demir kalp krizi riskini artırabilir. Demir oksidan bir maddedir. Kolesterolü okside ederek zararlı hale gelmesine ve serbest radikal bileşiklerin artışına neden olabilir.