FAZLA ÇAY İÇMEYİN

Gereğinden fazla miktarda çay içmek demir emilimini azaltabilir. Bu nedenle yemek sonrası değil, yemekten iki saat kadar sonra çay içilmesi uygun olacaktır. Çayın limonla birlikte içilmesi ise demir emilimini kolaylaştıracaktır. Yeşil ve siyah çay, kahve ve kola gibi içecekler demir emilimini azaltabilir.

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

PROF. DR. OSMAN ERK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL