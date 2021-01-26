Covid-19 salgınında önemi ortaya çıkan güçlü bağışıklık sistemini destekleyecek en önemli etkenlerden biri yeterli ve dengeli beslenme. Bağışıklık sistemini desteklemek için C ve D vitamini, kök sebze ve sağlığa faydalı yağlar, mevsiminde meyve ve sebzeler tüketmeli.
C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN
Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinler de hem C vitamini hem de diğer önemli vitaminler açısından zengin.
SARIMSAK, SOĞAN GİBİ KÖK SEBZELERDEN FAYDALANIN
Sarımsak ve soğan hastalıklardan koruyan besinler olup, bu besinlerden bolca faydalanmak gerekiyor. Soğan içerdiği C vitamini, sarımsak ise zengin fitokimyasallar ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor.