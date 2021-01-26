C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN

Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinler de hem C vitamini hem de diğer önemli vitaminler açısından zengin.