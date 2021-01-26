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    Hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık önemli: , soğan gibi kök sebzelerden faydalanın

    ında önemi ortaya çıkan güçlü bağışıklık sistemini destekleyecek en önemli etkenlerden biri yeterli ve dengeli beslenme. Bağışıklık sistemini desteklemek için C ve D vitamini, kök sebze ve sağlığa faydalı yağlar, mevsiminde meyve ve sebzeler tüketmeli.

    Hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık önemli

    Covid-19 salgınında önemi ortaya çıkan güçlü bağışıklık sistemini destekleyecek en önemli etkenlerden biri yeterli ve dengeli beslenme. Bağışıklık sistemini desteklemek için C ve D vitamini, kök sebze ve sağlığa faydalı yağlar, mevsiminde meyve ve sebzeler tüketmeli.

    C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN
    Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinler de hem C vitamini hem de diğer önemli vitaminler açısından zengin.

    SARIMSAK, SOĞAN GİBİ KÖK SEBZELERDEN FAYDALANIN
    Sarımsak ve soğan hastalıklardan koruyan besinler olup, bu besinlerden bolca faydalanmak gerekiyor. Soğan içerdiği C vitamini, sarımsak ise zengin fitokimyasallar ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

        ÇİNKO VE SELENYUMDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN
        Çinko ve selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllı ekmek çinko bakımından zengin. Selenyum ise ay çekirdeği, pekmez, konserve ton balığı gibi besinlerde bulunuyor.
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        Haberler Sağlık Hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık önemli: Sarımsak, soğan gibi kök sebzelerden faydalanın