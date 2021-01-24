AKLIN YOLU KAHVALTI

Günün en önemli öğünü kahvaltı, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. Kahvaltıda bazı besinlerin mutlaka soframızda yerini alması gerekiyor. Uzmanlar bu besinlerin mutlaka kahvaltıda olmasını öneriyor. Zeytin, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç verir. Mide asidini dengeler. Kahvaltının baş tacı yumurta, uzun süre tok tutar, enerji verir.

Zengin besin içeriği sayesinde dişleri besler. Kemikleri güçlendirir. Kahvaltıda tüketilen kuru kayısı, kuru incir veya hurma kan şekerini dengeler. Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Mevsim meyveleri, açlığı bastırır. Halsizliği alır. Bağışıklığı güçlendirir.