Çözüm egzersiz! Kalp ve damar hastalıkları önlenebiliyor

Kalp damar hastalıkları tüm dünya ölçeğinde en sık ölüm nedenidir ve bütün ölümlerin üçte birini oluşturur. Prof. Dr. Osman Erk, böylesine çok yaygın biçimde ölüm nedeni olan hastalığın risk faktörlerinin tanınmasının hayati önemde olduğunu söylüyor. İki bölümde risk faktörüne değiniyor.
DEĞİŞTİRİLEMEZ RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş: İlerlemesi ile birlikte kalp damar hastalığı riski yükselmeye devam eder.
Cinsiyet: Kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.
Aile öyküsü: Birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş) kalp damar hastalığı olanlarda risk yüksektir.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ
Sigara: Kalp damar hastalığı riskini iki kat arttırır. Erken yaşta sigara içmeye başlamak, uzun süre ve fazla sigara içmek riski yükseltir.
Hipertansiyon: Kan basıncının 120/80mmHg'den yüksek olması ve yüksek kan basıncı için antihipertansif ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür. Yüksek kan basıncı kalp üzerindeki stresi arttırır.
Şeker hastalığı: Koroner kalp hastalığı eş değeri olarak bilinir. Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp hastalığı görülür.
Yüksek kolesterol:
Kötü kolesterol (LDL)'nin yüksek olması en önemli risk faktörlerinden biridir.
Düşük kolesterol: İyi kolesterol (HDL)'nin 60mg/dl'den yüksek olması kalp damar hastalığı için koruma sağlar. Düşük HDL değerleri ise risk oluşturur.
Fiziksel egzersiz azlığı: Egzersizin uzun süre ve sıklığı arttıkça yararı da artar.
Alkol: Aşırı alkol hipertansiyon ve kalp yetersizliğine neden olur. Düşük miktarda şarap ise koruyucudur.
Obezite: Kalp damar hastalığı ve felç riskini arttırır. Kiloya dikkat etmek gerekir.
Stres: A tipi kişilik karakterlerine sahip kişilerde (tutkulu, sabırsız, aceleci, saldırgan, yarışmacı, iddialı) risk artmıştır.
SAĞLIK HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: BAŞKA ÖNLEMLER
DEĞİŞTİRİLEMEZ RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş: İlerlemesi ile birlikte kalp damar hastalığı riski yükselmeye devam eder.
Cinsiyet: Kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.
Aile öyküsü: Birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş) kalp damar hastalığı olanlarda risk yüksektir.
DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ
Sigara: Kalp damar hastalığı riskini iki kat arttırır. Erken yaşta sigara içmeye başlamak, uzun süre ve fazla sigara içmek riski yükseltir.
Hipertansiyon: Kan basıncının 120/80mmHg'den yüksek olması ve yüksek kan basıncı için antihipertansif ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür. Yüksek kan basıncı kalp üzerindeki stresi arttırır.
Şeker hastalığı: Koroner kalp hastalığı eş değeri olarak bilinir. Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp hastalığı görülür.
Yüksek kolesterol:
Kötü kolesterol (LDL)'nin yüksek olması en önemli risk faktörlerinden biridir.
Düşük kolesterol: İyi kolesterol (HDL)'nin 60mg/dl'den yüksek olması kalp damar hastalığı için koruma sağlar. Düşük HDL değerleri ise risk oluşturur.
Fiziksel egzersiz azlığı: Egzersizin uzun süre ve sıklığı arttıkça yararı da artar.
Alkol: Aşırı alkol hipertansiyon ve kalp yetersizliğine neden olur. Düşük miktarda şarap ise koruyucudur.
Obezite: Kalp damar hastalığı ve felç riskini arttırır. Kiloya dikkat etmek gerekir.
Stres: A tipi kişilik karakterlerine sahip kişilerde (tutkulu, sabırsız, aceleci, saldırgan, yarışmacı, iddialı) risk artmıştır.
SAĞLIK HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: BAŞKA ÖNLEMLER