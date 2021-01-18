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    Uzmanlardan kadınlara çok kritik uyarı: menopozu bekliyor

    Prof. Dr. , kadınları uyardı: nin başlıca nedeni ilerleyen yaştır. Vakaların çoğunluğu menopozdan sonra görülür!

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    Yumurtalık kanseri menopozu bekliyor
    Yumurtalığın yapısında birçok farklı hücre mevcut olmasına rağmen, ların temel yapısını epitelyum hücreleri oluşturur. Epitel hücrelerinin ya da embriyonik dönemdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde artması sonucu kanser oluşabilir. Menopoz sonrası ortaya çıkan kanser yüksek oranda epitelyum hücrelerinde oluşur. veya diğer adıyla over kanseri kadınlarda en sık görülen kanser hastalıklarından birisidir. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, over kanserinin kadın ölüm oranlarında önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bunun esasında başlıca nedeni, hastalığın teşhisinin ancak ilerleyen safhalarda yapılabilmesidir.

    GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ
    Yumurtalık kanserinin başlıca nedeni ilerleyen yaştır. Vakaların çoğunluğunun menopozdan sonra görülmesi bunun başlıca kanıtıdır. Genetik faktörler de bu kanser türünde oldukça önemlidir. Ailede kanser geçmişi olması, özellikle kız kardeşte veya annede daha önce yumurtalık kanserinin görülmesi kanser riskini artıran en önemli nedenlerdendir. Bu kanserin ortaya çıkmasının nedeni BRCA1 ve BRCA2 adlı genlerin bozukluğudur. Bu bozuk olan genler, riskini de arttırır.



    AMELİYAT SONRASI KEMOTERAPİ
    Over kanseri tedavisi cerrahi olarak yapılır. Eğer kanserli hücreler yalnızca yumurtalıkta ise bu bölgelerden, karın içine yayılmışsa tüm karından örnekler alınarak kanserli bölgeler tespit edilir. Tespit edilen bu kanserli kitleler cerrahi müdahale ile çıkartılır ve ameliyat sonrasında kemoterapi uygulamasına başlanır. Eğer kitlelerin cerrahi müdahale sırasında diğer organlara zarar verebileceği düşünülüyorsa, ameliyat öncesinde kemoterapi uygulanır.

    BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

    ● İştah kaybı,

    ● Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi,

    ● Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması,

    ● Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

    ,

    ● Kilo kaybı,

    ● Karında basınç hissi ve şişkinlik.


    KADIN DÜŞMANI KANSERLER - PROF. DR. CEM MURAT BAYKAL
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    Haberler Sağlık Uzmanlardan kadınlara çok kritik uyarı: Yumurtalık kanseri menopozu bekliyor