Sağlıklı saç uzaması ve saç dökülmesini önlemek için bunlara dikkat!

YUMURTA

Yumurta, saç büyümesini teşvik edebilecek iki besin olan harika bir protein ve biotin kaynağıdır. Ayrıca harika bir çinko, selenyum bulundurur. Bu, onları optimum saç sağlığı için tüketilecek en iyi gıdalardan biri yapar Yeterli protein yemek, saç büyümesi için önemlidir.