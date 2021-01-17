Sağlıklı saç uzaması ve saç dökülmesini önlemek için bunlara dikkat!

Vücudunuzun iyi çalışması için temel vitaminlere, minerallere ve besinlere ihtiyacınız vardır. Söz konusu saç olunca bu durum farklı değildir. Sağlıklı saç uzaması ve saç dökülmesini önlemek için belirli besinler gereklidir. İşte o mucize besinler.
YUMURTA
Yumurta, saç büyümesini teşvik edebilecek iki besin olan harika bir protein ve biotin kaynağıdır. Ayrıca harika bir çinko, selenyum bulundurur. Bu, onları optimum saç sağlığı için tüketilecek en iyi gıdalardan biri yapar Yeterli protein yemek, saç büyümesi için önemlidir.
AVOKADOAvokado lezzetli, besleyici ve harika bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Ayrıca saç uzamasını teşvik edebilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdırlar. C vitamini gibi, E vitamini de serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olan bir antioksidandır.
YAĞLI BALIK Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar saç uzamasını teşvik edebilecek besinler içerir. Yağlı balıklar aynı zamanda güçlü ve sağlıklı saçları desteklemeye yardımcı olabilecek protein, selenyum, vitamin D3 ve B vitaminleri, besinler için harika bir kaynaktır.
FASULYE
Fasulye, saç büyümesi için gerekli olan harika bir protein kaynağıdır. İstiridye gibi fasulye de saç uzamasına ve onarım döngüsüne yardımcı olan iyi bir çinko kaynağıdır.
ISPANAK
Ispanak folat, demir ve saç uzamasını destekleyebilecek A ve C vitaminleri ile yüklüdür.