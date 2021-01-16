Düşük karbonhidratlı diyetler zayıflamanın dışında da yardımcı oluyor (Sağlık haberleri)

Bilim insanları, Tip 2 diyabet hastası 1300'den fazla kişiyi kapsayan 23 kontrollü araştırmadan elde edilen verilerden çalışma yürüttü. Bu kapsamda, düşük karbonhidrat içeren ve az yağlı diyetler karşılaştırıldı. Uzmanlar, 6 ay boyunca düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerinin, diğer diyet türlerini uygulayanlara kıyasla yüzde 32 oranında azaldığını tespit etti.

KOLESTEROLE BAMYA

Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur. Kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcıdır. Vücutta bulunan kolesterolü düzenlemeye katkı sağlar. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

YARAYA MERHEM MERYEM ANA OTU

hamile kalmayı kolaylaştırır. kan akışını hızlandırır. sperm miktarını ve kalitesini arttırır. spermlerin yumurtalıklara yerleşmesini sağlar. idrar kaçırmaya iyi gelir. doğum sancılarını hafifletir. doğumdan önce rahim ağzını genişletir. cilt yaralarını tedavi eder.

NANE YAĞI NEFES AÇAR

Nane yağı; mide bulantısı, soğuk algınlığı, irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim problemleri, baş ağrıları dahil olmak üzere türlü durumlar adına bir tedavi olarak kullanılması mümkündür. Ağız gargaraları ve besinlerde aroma için kullanılan bu yağ, nefes açar.