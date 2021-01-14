Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şarkıcı Hadise tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsün ardından bir hastalığa daha yakalandığını duyurmuştu. Covid-19 nedeniyle kendisinde Anksiyete (Kaygı bozukluğu) oluştuğunu ifade eden güzel şarkıcı bu zorlu süreci hastaneye yatmadan atlattım benim için zorlu bir süreçti açıklaması ile duyurmuştu. Hadise'nin açıklamalarının ardından Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir, belirtileri nelerdir sorusu gündeme geldi. Peki Anksiyete (Kaygı bozukluğu) tedavisi nedir?

ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anksiyete veya endişe; hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Bu durum, beklenen olaylar karşısında öznel olarak hoş olmayan dehşet duygularıdır.