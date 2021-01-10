Sigara çok büyük bir risk faktörü. Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, kanserin erken evrede tanı alması önem arz eder. Düzensiz kanamalar, özellikle de ilişki sonrası tekrar eden kanamalar çok önemli.

Muhakkak bu durumda bir jinekoloğa, bir jinekolog onkoloğa başvurulabilir" dedi.