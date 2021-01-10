Kanser tüm dünyada ölüm saçıyor. Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor.
Dünyada ocak ayı 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık' ayı olarak bilinirken, Emsey Hospital Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, HPV testi ve aşısının önemine dikkat çekti.
Doç Dr. Kahramanoğlu, "Ülkemizde her yıl, 3 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı koyuluyor. Yaklaşık bin 500'ü ise rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunların hemen hemen tamamı önlenebilirdi.
Birkaç nokta var. Bunlardan birincisi HPV aşısı. HPV aşısını 9 yaşından itibaren çocuklara, kız erkek farketmeksizin, öneriyoruz. Diğer önemli nokta ise sigaranın bırakılması.
Sigara çok büyük bir risk faktörü. Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, kanserin erken evrede tanı alması önem arz eder. Düzensiz kanamalar, özellikle de ilişki sonrası tekrar eden kanamalar çok önemli.
Muhakkak bu durumda bir jinekoloğa, bir jinekolog onkoloğa başvurulabilir" dedi.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Cinsel ilişki sonrası kanama
Adet dışı kanama
Kanlı akıntı
Pis ve kötü kokulu akıntı
Bel ve kasık ağrısı