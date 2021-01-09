Zencefil, rahatlatıcı etkisinden dolayı mutluluk hormonunu yükseltiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. Bağırsak bozukluklarını gideriyor. Öksürüğü kesiyor. İnme ve kalp krizi oranını azaltıyor. Ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafifletiyor.
Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Toksinleri vücuttan atıyor. Küçük bir parça zencefil çiğnemek, vücuttaki gazın sağlıklı bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Kalori yakımına destek oluyor ve kilo vermenizi sağlıyor.
Bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını geciktiriyor. Ayrıca astım hastalarını da rahatlatıyor.
KATARAKTA AVOKADO
İçerdiği antioksidanlar sayesinde (lutein ve beta karoten) görme fonksiyonlarını geliştirir. Sarı nokta ve kataraktı önler. Ayrıca ağız, deri ve prostat kanseri risklerini azaltır. E ve C vitamini içeriği ile cildin ışıldamasını sağlar.
TANSİYONA ACUR
Besleyici içeriği sayesinde acur, böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlar. Mesane rahatsızlıklarını geçirir. Felç ve inme riskini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür. Unutkanlığı engeller.
PROSTATA FINDIK
Fındık; prostat kanserini yüzde 34 oranında engelliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kas ağrılarını dindiriyor. Diyabet riskini azaltıyor. Sinir sistemine iyi geliyor.
BAL ÖMRÜ UZATIYOR
Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, arıların 10 bine yakın çiçeği dolaşarak yaptıkları balın, çok kıymetli olduğunu belirtti, şunları söyledi: Düzenli olarak bal tüketmek sizi yaşlandırmaz. Bal özellikle serbest radikalleri engelleyerek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Hücre yaşlanmasını engeller.
KEMİKLERE İŞKEMBE!
İşkembe, sakatat türü bir besindir. Besin değerleri de oldukça yüksektir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserle savaşır. Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur. Enerjik hissetmenizi sağlar. B12 vitamini içerdiği için sinir sistemini güçlendirir.
Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Toksinleri vücuttan atıyor. Küçük bir parça zencefil çiğnemek, vücuttaki gazın sağlıklı bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Kalori yakımına destek oluyor ve kilo vermenizi sağlıyor.
Bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını geciktiriyor. Ayrıca astım hastalarını da rahatlatıyor.
KATARAKTA AVOKADO
İçerdiği antioksidanlar sayesinde (lutein ve beta karoten) görme fonksiyonlarını geliştirir. Sarı nokta ve kataraktı önler. Ayrıca ağız, deri ve prostat kanseri risklerini azaltır. E ve C vitamini içeriği ile cildin ışıldamasını sağlar.
TANSİYONA ACUR
Besleyici içeriği sayesinde acur, böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlar. Mesane rahatsızlıklarını geçirir. Felç ve inme riskini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür. Unutkanlığı engeller.
PROSTATA FINDIK
Fındık; prostat kanserini yüzde 34 oranında engelliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kas ağrılarını dindiriyor. Diyabet riskini azaltıyor. Sinir sistemine iyi geliyor.
BAL ÖMRÜ UZATIYOR
Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, arıların 10 bine yakın çiçeği dolaşarak yaptıkları balın, çok kıymetli olduğunu belirtti, şunları söyledi: Düzenli olarak bal tüketmek sizi yaşlandırmaz. Bal özellikle serbest radikalleri engelleyerek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Hücre yaşlanmasını engeller.
KEMİKLERE İŞKEMBE!
İşkembe, sakatat türü bir besindir. Besin değerleri de oldukça yüksektir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserle savaşır. Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur. Enerjik hissetmenizi sağlar. B12 vitamini içerdiği için sinir sistemini güçlendirir.