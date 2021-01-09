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    mutluluk veriyor! Zencefilin faydaları nelerdir?

    , rahatlatıcı etkisinden dolayı mutluluk hormonunu yükseltiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. Bağırsak bozukluklarını gideriyor.

    Zencefil mutluluk veriyor
    Zencefil, rahatlatıcı etkisinden dolayı mutluluk hormonunu yükseltiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlara karşı savaşıyor. Bağırsak bozukluklarını gideriyor. Öksürüğü kesiyor. İnme ve krizi oranını azaltıyor. Ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafifletiyor.

    Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Toksinleri vücut atıyor. Küçük bir parça çiğnemek, vücuttaki gazın sağlıklı bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Kalori yakımına destek oluyor ve kilo vermenizi sağlıyor.

    , ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını geciktiriyor. Ayrıca astım hastalarını da rahatlatıyor.

    TA AVOKADO
    İçerdiği     antioksidanlar sayesinde (lutein ve beta karoten) görme fonksiyonlarını geliştirir. Sarı nokta ve kataraktı önler. Ayrıca , deri ve prostat kanseri risklerini azaltır. E ve C vitamini içeriği ile cildin ışıldamasını sağlar.

    TANSİYONA ACUR
    Besleyici içeriği sayesinde acur, böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlar. rahatsızlıklarını geçirir. ç ve inme riskini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür. kanlığı engeller.

    PROSTATA FINDIK
    Fındık;     prostat kanserini yüzde 34 oranında engelliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kas ağrılarını dindiriyor. Diyabet riskini azaltıyor. Sinir sistemine iyi geliyor.

    BAL ÖMRÜ UZATIYOR
    Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, arıların 10 bine yakın çiçeği dolaşarak yaptıkları balın, çok kıymetli olduğunu belirtti, şunları söyledi: Düzenli olarak bal tüketmek sizi yaşlandırmaz. Bal özellikle serbest radikalleri engelleyerek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Hücre yaşlanmasını engeller.

    KEMİKLERE İŞKEMBE!
    İşkembe, sakatat türü bir besindir. Besin değerleri de oldukça yüksektir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserle savaşır. Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur. Enerjik hissetmenizi sağlar. B12 vitamini içerdiği için sinir sistemini güçlendirir.
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    Haberler Sağlık Zencefil mutluluk veriyor! Zencefilin faydaları nelerdir?