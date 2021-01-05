Yeni yılda ‘yenilenin’

Yeni yıl, yeni kararlarla geliyor. 2021'de sağlıklı bir yıl geçirmek için uzmanların önerine kulak vermek gerekiyor. Vücudu toksinlerden arındırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için şu önerileri dikkate alın.

GÜNE SU İÇEREK BAŞLAYIN

Uyanır uyanmaz içilen bir bardak su, önceki akşam tüketilen yemeklerin neden olduğu toksinleri temizler. Cildin nemini korur.

KAHVALTI YAPIN

Geç uyansanız da mutlaka kahvaltı yapın. Poğaça ve börek yerine yumurta, beyaz peynir, zeytin, ceviz ve yeşilliklerden oluşan hafif bir kahvaltı tercih edin.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Akşamları tüketilen yiyecekleri sindirmek ve mideyi rahatlatmak için mutlaka yürüyüş yapın.

YOĞURT YİYİN

Probiyotik deposu yoğurt, bağırsak florasını zenginleştirir. Sindirimi hızlandırır.

ÇAY VE KAHVEYİ ABARTMAYIN

Kafein tüketimi, kalp atışını hızlandırır ve huzursuzluk verir. Gün içerisinde üç dört orta boy fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösterin.