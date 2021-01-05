Kansere karşı baharat kalkanı

Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Liv Hospital Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özçınar meme kanseri ve beslenme konusunda çok önemli detaylar anlattı.

SOYA İÇEREN YİYECEKLER

Kuru fasulye, bezelye ve nohut vb. koroner arter hastalığı, diyabet ve meme kanseri gelişimi riskini azaltıyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor.

MEYVELER

Meyve içinde yer alan pomegranat, antioksidan etkisi ile meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerden limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösteriliyor.

SEBZELER

Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar tüketilmesi meme kanseri riskini azaltırken, pancardan elde edilen bazı maddelerin kanser hücreleri üzerine ölümcül etkisi olduğuna dair çalışmalar bulunuyor.

BAHARATLAR

Zencefil, sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti meme kanseri etkileri gösteriliyor. Bu baharatların tüketimi meme kanseri hastalarında meme kanserinin yayılımını da azaltıyor. Kırmızıbiberde bulunan kapsaisin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını azaltıyor.