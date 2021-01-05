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    Kansere karşı baharat kalkanı

    Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Uzmanı Doç. Dr. ar meme kanseri ve beslenme konusunda çok önemli detaylar anlattı.

    Kansere karşı baharat kalkanı

    Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Uzmanı Doç. Dr. ar meme kanseri ve beslenme konusunda çok önemli detaylar anlattı.

    SOYA İÇEREN YİYECEKLER
    , bezelye ve nohut vb. koroner arter hastalığı, diyabet ve meme kanseri gelişimi riskini azaltıyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle ülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor.

    MEYVELER
    Meyve içinde yer alan pomegranat, antioksidan etkisi ile meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerden , , , , ve tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösteriliyor.

    SEBZELER
    , , tüketilmesi meme kanseri riskini azaltırken, pancardan elde edilen bazı maddelerin kanser hücreleri üzerine ölümcül etkisi olduğuna dair çalışmalar bulunuyor.

    BAHARATLAR
    , sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti meme kanseri etkileri gösteriliyor. Bu baharatların tüketimi meme kanseri hastalarında meme kanserinin yayılımını da azaltıyor. de bulunan kapsaisin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını azaltıyor.

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