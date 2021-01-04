Sağlığınız renk veriyor | Sağlığınıza iyi gelen besinler

CİLT: Turuncu ve sarı! Bu renkteki gıdalar, cilt sağlığınıza etki ederek kanser hücreleri üzerine de pozitif etkisi bulunmaktadır. Bunlar portakal, greyfurt, limon vb...
KALP: Kırmızı Kolesterol üzerine de olumlu etkileri olan kırmızı gıdaları çiğ tüketmek gerekir. Kırmızıbiber, domates, karpuz vb...
DETOKS: Yeşil Bedeninizi toksinlerden arındırırır. Bunlar brokoli, marul, ıspanak, pazı, roka, kabak, kivi, avokado, lime limon ve salatalıktır.
BAL GİBİ FAYDALI
Ballı süt, genelde bir içecek olarak tüketilir veya tatlılara katılır. Bu içecek, uyku kalitesini iyileştirebilir. Kemik sağlığını destekler. Kalbi güçlendirir. İyi kolesterolü arttırabilir. Süt aynı zamanda tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.
GÖZDE GIDALAR
Her meyve ve sebze, bir organa iyi gelir. Göze havuç, kalbe domates, beyine ceviz, mideye zencefil, böbreklere fasulye, göğse narenciye, kemiklere kereviz sapı, kulaklara mantar, pankreasa tatlı patates, ciğer, mor üzüm, rahime avokado çok faydalıdır. Tükettiğiniz bu gıdalar hücreleri yeniler.
KALP: Kırmızı Kolesterol üzerine de olumlu etkileri olan kırmızı gıdaları çiğ tüketmek gerekir. Kırmızıbiber, domates, karpuz vb...
DETOKS: Yeşil Bedeninizi toksinlerden arındırırır. Bunlar brokoli, marul, ıspanak, pazı, roka, kabak, kivi, avokado, lime limon ve salatalıktır.
BAL GİBİ FAYDALI
Ballı süt, genelde bir içecek olarak tüketilir veya tatlılara katılır. Bu içecek, uyku kalitesini iyileştirebilir. Kemik sağlığını destekler. Kalbi güçlendirir. İyi kolesterolü arttırabilir. Süt aynı zamanda tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.
GÖZDE GIDALAR
Her meyve ve sebze, bir organa iyi gelir. Göze havuç, kalbe domates, beyine ceviz, mideye zencefil, böbreklere fasulye, göğse narenciye, kemiklere kereviz sapı, kulaklara mantar, pankreasa tatlı patates, ciğer, mor üzüm, rahime avokado çok faydalıdır. Tükettiğiniz bu gıdalar hücreleri yeniler.