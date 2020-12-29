Diyetisyen Salih Gürel, Kuru baklagillerin çeşitleri ve faydaları konusunda önemli bilgiler verdi. Gürel, "Nohut diyabeti önleyen ve kilo kaybına yardımcı olan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır. Kalp hastalıklarını önler." dedi.

BAKLA: Zengin bitkisel protein ve karbonhidrat içerir. A, b, c ve b2 vitaminleri içermesinin yanı sıra idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur.

Doğal depamin kaynağıdır.

Bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar. Böbrek fonksiyonlarını düzenler.

BARBUNYA: A, b5, b9 ve c vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir ve yüksek oranda lif içerir. Bağırsak kanserine karşı koruyucudur.

Diyabetli hastalarda uzun süre tokluk sağlar.

KIRMIZI MERCİMEK: Protein, magnezyum, c vitamini, demir, kalsiyum, a, b12, d vitamini açısından zengin bir yiyecektir.

Cilde iyi gelir.

YEŞİL MERCİMEK: Kas yapısını güçlendirir. Diyabete iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını destekler. Enerji verir.

BEZELYE: Mide dostlarından biridir. Metabolizmayı canlandırır.

BÖRÜLCE: Kolesterolü düşürür. Şeker dengesini korur.

FASULYE: Yüksek lif sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kalın bağırsak kanseri riskini azaltır. Kolesterölü düşürür.