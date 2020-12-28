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    Uzmanlar anında veren 9 sağlıklı besini sıraladı

    Uzmanlar, anında veren 9 sağlıklı besini sıraladı. Ancak gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiğini açıkladı.

    Bedensel enerji

    Uzmanlar, anında enerji veren 9 sağlıklı besini sıraladı. Ancak gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiğini açıkladı.

    MUZ: Doğal şekerler, lif ve potasyum sayesinde en önemli enerji depolarından biri. Fazla enerjiye ihtiyacı olanlar muzu fındık ezmesi ile birlikte tüketebilir.

    ESMER PİRİNÇ: Hareketli geçeceği belli olan bir günde yanına bir çeşit baklagil ekleyerek öğle yemeğinde tüketebilirsin.

    BAL: Antrenman öncesi enerji depolamak istiyorsan yapman gereken bir bardak sıcak suyla bir kaşık balı karıştırıp tüketmek.

    YUMURTA: Küçük bir yumurta günlük protein ihtiyacının %30'unu karşılamak için yeterli. Acelen varsa, yanında ıspanak ile haşlanmış yumurta yemen hem pratik hem de besleyici olacak.

    BALIK YAĞI: Haftada bir veya iki kez balık yağı tüketmeye çalışmalısın. Bu sana güç verecektir.

    MANTAR: Mantardan aldığın demir kan akışını düzenleyerek kendini daha enerjik hissetmeni sağlıyor.

    MATCHA: Bu yeşil mucize, birkaç fincan kahvenin vereceği enerjiden daha fazlasını verip daha uzun süre enerjik kalmanızı sağlıyor. Zihin açıklığı ve dinginlik kazandırıyor.

    KURUYEMİŞ: Özellikle badem gün boyu zinde tutabilecek bir güce sahip.

    SU: Kendinizi yorgun hissettiğiniz zamanlar, suya ihtiyacınız var demektir. Ne kadar çok su tüketilirse, besinler o kadar çabuk enerjiye dönüşür.
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