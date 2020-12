Kadınların dikkatine

Her 10 kadından birinde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS) kıllanma, adet düzensizliği, sivilcelenme gibi sorunlarla kendini gösteriyor. Hastalığın sonuçlarından biri de kısırlık olabiliyor. Ayrıca, Polikistik Over Sendromu olan hastaların rahim kanseri ve kalp krizi riski artıyor.

TEDAVİ ŞART



Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, önemli bilgiler veriyor: "Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa Polikistik Over Sendromu görülebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 70'i obez hastalardır. Yüzde 30'u ise obez olmayan hastalardır. Obezite ile birlikte hastalığın bulguları daha da ağırlaşır. Zayıf bir polikistik over sendromlu hastada bulgular azken, kilo aldığında bulgular ağırlaşır. Yani kiloyla da yakın ilişkisi vardır. Özellikle yüz bölgesinde kıllanma arttığında, hastalar toplum içerisine çıkmaktan çekinirler. Yüzlerini saklamaya çalışırlar. Bu ciddi bir sosyal izolasyon sebebidir. Psikiyatrik tarafı vardır. Ancak unutulmamalı ki PKOS tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur."

NE YEMELİ?

ELMA

SOMON

MUZ

ISPANAK

TURŞU

BADEM

TAHILLAR VE KURU

BAKLAGİLLER

KEFİR

YOĞURT

KATARAKTIN İLACI SÜT



Sütün içinde; A, B, C, D, E ve K vitaminleri vardır.

Bu vitaminler biz insanlar için hayati önem taşır.

A vitamini: Görme yeteneğini korumada faydalıdır ve katarakt riskini azaltmaktadır.

B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada faydalıdır.

C vitamini: Mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada faydalıdır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ DÖKÜLMEYİ DURDURUR



Kabak çekirdeği; Cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesinde artış sağlıyor. Cilt ve göz sağlığını koruyor. İçerisindeki C vitamini ile saçların sağlıklı uzamasına yardım ediyor. Dökülmeleri de kısa sürede durduruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

TAHİN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR



Tahin, birçok vitamini ve minerali içerisinde barındır. Beyni güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Şişliği azaltır. Astıma iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakır, fosfor, kalsiyum gibi çeşitli mineraller içerdiği için kemik yoğunluğunu artırır. İltihabı olumlu etkiler.

NANE STRESİ AZALTIYOR



Taze nane; astım ve soğuk algınlığından kaynaklanan burun, boğaz ve akciğer tıkanıklıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Kronik öksürüğe neden olan tahrişleri giderir. Stresi azaltır. Göz sağlığına iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olur.