Coronavirüs tansiyonu düşürüyor

HİPERTANSİYON, COVİD-19 HASTALARI İÇİN BİR RİSK TAŞIYOR DİYEBİLİR MİYİZ?



EVET, COVİD-19'un ağır seyrettiği hastaların büyük kısmı aynı zamanda hipertansiyon hastası. Hipertansiyonun da yaşla beraber arttığını biliyoruz. Yaşlandıkça bağışıklık hem de vücut fonksiyonlarında gerileme ve yavaşlama söz konusu olabilir. Bu da hastalığın ağır geçmesi için bir sebeptir

İLAÇLARLA, COVİD-19 HASTALIĞI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Tansıyon ilaçlarının virüse yakalanma ihtimalini artırdığı iddiası ortaya atıldı. Uzmanlar, bu iddiayı yalanladı. Böyle bir nedenden tansiyon hastalarının ilacını kesmeye ya da değiştirmeye gerek olmadığını ifade ettiler.

NE ÖNERİRSİNİZ?

Sağlık Bakanlığının belirttiği 14 kurala uyarak kendilerini korumalarını öneririm. Bu süre içinde ilaçlarını kesmemeliler ve morallerini bozmadan tansiyonlarını iyi takip etmeliler.

PANDEMİDE KALP SAĞLIĞI

DR. DEMET ERCİYES

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL



YARIN: GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN SIRRI