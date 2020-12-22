Coronavirüs tansiyonu düşürüyor

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, 10 adımda hipertansiyon hastalarına önerilerini iletti:
HiPERTANSiYON NEDiR?
Tansiyon, kanın damar cidarına uyguladığı basınçtır. 120/80 mmHg ideal tansiyon ölçümüdür. 120 halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen sistolik tansiyon, 80 ise küçük tansiyon olarak bilinen diastolik tansiyondur. Bu değer 140/90 mmHg'nın üzerindeyse Hipertansiyon yani yüksek tansiyondan bahsedilir.
NASIL ANLARIZ?
Tansiyonunuzun yüksek olduğunu ancak ölçüm yaparak anlarsınız
HİPERTANSİYON HASTASI OLMASAK DA TANSİYONUMUZ OYNAR MI?
Elbette, tansiyon, duygusal olaylardan, üzülünce, sinirlenince, heyecanlanınca, efor yapınca, (tuzlu yiyecek, çay, kahve vs sebebiyle etkilenerek gün içinde değişiklikler gösterebilir.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Hipertansiyonun ileri yaşta görülme sıklığı daha fazladır. Nedeni yaşla beraber damarlarımızın da yaşlanması ve elastikiyetinin azalmasıdır. Kadınlarda menopozdan sonra görülme sıklığı daha fazladır.
COVİD-19'A DAHA MI ÇOK YAKALANIYORLAR
Hayır, ancak hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu hastalık daha ağır seyredebiliyor
SALGINDAN NASIL ETKİLENİRLER?
Bu ortamda tansiyon hastalarının da tansiyonları daha da yükselecektir. Bulaşma olur korkusuyla hastaneye gitmekten de çekindikleri için bu durum daha büyük sorun yaratabilir. Dikkatli olmaları gerekir.
HİPERTANSİYON, COVİD-19 HASTALARI İÇİN BİR RİSK TAŞIYOR DİYEBİLİR MİYİZ?
EVET, COVİD-19'un ağır seyrettiği hastaların büyük kısmı aynı zamanda hipertansiyon hastası. Hipertansiyonun da yaşla beraber arttığını biliyoruz. Yaşlandıkça bağışıklık hem de vücut fonksiyonlarında gerileme ve yavaşlama söz konusu olabilir. Bu da hastalığın ağır geçmesi için bir sebeptir
İLAÇLARLA, COVİD-19 HASTALIĞI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Tansıyon ilaçlarının virüse yakalanma ihtimalini artırdığı iddiası ortaya atıldı. Uzmanlar, bu iddiayı yalanladı. Böyle bir nedenden tansiyon hastalarının ilacını kesmeye ya da değiştirmeye gerek olmadığını ifade ettiler.
NE ÖNERİRSİNİZ?
Sağlık Bakanlığının belirttiği 14 kurala uyarak kendilerini korumalarını öneririm. Bu süre içinde ilaçlarını kesmemeliler ve morallerini bozmadan tansiyonlarını iyi takip etmeliler.
PANDEMİDE KALP SAĞLIĞI
DR. DEMET ERCİYES
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL
YARIN: GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN SIRRI