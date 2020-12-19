Vitamin ve mineral deposu karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. İşte 'Dr. Karnabahar'ın mucizeleri.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüsleri etkisiz hale getirir.

Zararlı bakterileri vücuttan atar.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.

Hafızayı güçlendirir.

Stres ve depresyon riskini azaltır.

Regl sancılarına iyi gelir.

Yüksek lif içerdiğinden kolesterolü dengeler.

Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelir.

Yaşlanmayı giderir.

BALON BALIĞI KANSERİN İLACI



PROF. Dr. Fatih Özoğul, balon balıklarında bulunan tetrodotoksin (TTX) zehrinin çon önemli olduğunu belirtti. " TTX zehri, yurt dışında ileri seviyedeki kanser hastalarının ağrılarının dindirilmesinde kullanılıyor" dedi. Bu arada balığın 1 gramının değeri 1 milyon eurodan fazla.

EŞSİZ FAYDA



Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, balık diyeti yüzünden cıva zehirlenmesi yaşadı. Türk eşi Ayda tarafından hastaneye kaldırıldı. 46 yaşındaki şarkıcı "Günde iki kez balık yiyordum. Doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek civa seviyesinin bende olduğunu söyledi" dedi. Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda'nın dikkati sayesinde hayatını kurtardığını söyledi. Bu arada cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir.