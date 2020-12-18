KBB Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, çocuklarda sık rastlanan KBB hastalıklarını anlattı. Ebeveynlerin merak ettiği soruları şöyle yanıtladı:

En çok hangi KBB hastalıkları görülür?

Çocuklarda özellikle okul öncesi eğitime ya da ilkokula gidenlerde KBB hastalıkları ile daha sık karşılaşıyoruz. Grip, nezle, orta kulak iltihabı, sinüzit, kronik tonsilit, farenjit sık görülen KBB hastalıkları arasında yer alır.

Bu hastalıklar sık tekrarlar mı?

Çocuklarda hem yaygın olan hem de sık tekrarlayan KBB hastalıkları arasında; akut üst solunum infeksiyonu, sinüzit, akut ve kronik tonsilit, orta kulak iltihabı en çok karşımıza çıkanlardır. Orta kulak iltihabının çocuklarda çok sık görülmesinin nedeni östaki borusunun çocuklarda daha kısa ve geniş olmasıdır. Kronik tonsilit de adından anlaşılacağı üzere yıl boyunca sık sık meydana gelen yani kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu durumudur. Sinüzit de hem bağımsız olarak hem de diğer enfeksiyonlarla birlikte meydana geldiğinden yine sık görülen KBB hastalıkları arasında yer almaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyecek besinlerin tüketimi, çocukları korur.

Tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açarlar?

Tedavi edilmeyen sinüzit göz ve menenjit enfeksiyonlarına neden olabilirken yine tedavi edilmeyen otit yani orta kulak iltihabı menenjit veya işitme kaybına yol açabilir.

Nasıl anlaşılır?

Yenidoğan bebeklerde ani ve yüksek seslere karşı tepki vermeme işitme kaybının göstergesi olabilir. Çocuklar kendilerine seslenildiğinde tepki vermiyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi sıkça istiyorlarsa, sesin geldiği yönü ayırt etmekte güçlük çekiyorsa, geç konuşmaya başladıysa işitme kaybından bahsetmek mümkündür.

Alerjik hastalıklar nasıl etkiler?

Alerjilerin kulak, burun ve boğaz bölgesinde yarattığı farklı etkiler olabildiği gibi aynı zamanda uyku sorunlarına da neden olabilirler. Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, burun ve geniz akıntısı alerjilerin neden olabileceği sorunlardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak alerjilerin neden olduğu burun tıkanıklıkları uyku sorunlarına neden olabilir.

Çocuklar faranjite sık yakalanır mı?

Farenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için okula giden çocuklarda sıkça görülmektedir. Sık farenjite yakalanan çocuklarda geniz eti ya da bademcik ile ilgili sorunları değerlendirmek sorunu daha etkili çözmek açısından büyük önem taşır.

Çocuğu sık hastalanan ailelere neler tavsiye edersiniz?

Sık hastalanan çocuklarda mutlaka astım ve alerji ihtimallerinin değerlendirilmesi gerekir. Çocuk doktorunun tavsiyesi ile grip aşısı yaptırılabilir. Okula giden çocuklarda meydana gelen enfeksiyonlar sürekli olarak antibiyotik kullanımı ile geçiyorsa, otit yani orta kulak iltihabına ya da sinüzite neden oluyorsa ihmal edilmemelidir.

KULAĞINIZA KÜPE OLSUN 3

KBB UZMANI PROF. DR. ŞABAN ÇELEBİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: KBB İLE İLGİLİ DOĞRU

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