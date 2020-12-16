Sağlıklı bir yaşamın temelini sağlıklı beslenme oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Bazı gıdalar anti kanserojen özelliği ile meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltıyor" dedi.