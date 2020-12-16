Sağlıklı bir yaşamın temelini sağlıklı beslenme oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Bazı gıdalar anti kanserojen özelliği ile meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltıyor" dedi.
Fasulye: Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor.
Az yağlı yoğurt: Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler (probiyotikler) insan sağlığı için oldukça faydalı. Az yağlı yoğurt bağırsakları ve sindirim sistemini düzenliyor, rahatlatıyor. Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor.
Ayrıca haftada üç ile beş kez tüketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.
Yağlı balıklar: Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.
Böğürtlen: Ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliklere sahip ve hücre onarıcı olduğu bilinen antokyan maddesini içeriyor. Antokyanlar meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltan önemli antioksidanlar arasında yer alıyor.
D VİTAMİNİ TAKVSİYESİ
Kadınların günde belirli miktarlarda D vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun kemiklere faydalı olabilmesi için bağırsaklardan emilmesi gerekiyor.
D vitamini alımı kadınlarda kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl skleroz (MS), meme, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltıyor.
D vitamininin bağırsak ve yumurtalık kanserini önlediğine dair araştırmalar var.