KAKAO: İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır.

KIRMIZI BİBER: Aynı domates gibi birer likopen deposu. Bu madde ne yazık ki yeşil biberlerde yok.

Üstelik bu sebze kolesterolü düşüren çözünebilir lif kaynağı ve güçlü antioksidanlar olan A ve C vitamini açısından da çok zengin.