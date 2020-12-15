Hızlı yaşam koşulları beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kalp ve damar sağlığını riske atmaya başladı. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kalbimizi korumanız mümkün. İşte kalbi koruyan gıdalar.
AVOKADO: Son yılların favorisi avokadoyu, her gün yiyenlerde kötü kolesterol seviyelerinde düşüş gözlemlendiğini biliyor musunuz? Üstelik avokado iyi bir doymamış yağ ve çözünebilir lif deposu. Ancak kalorisi yüksek olduğu için tükettiğiniz miktarlara dikkat edin.
KURU ÜZÜM: Canınız atıştırmalık bir şeyler çektiğinde kalp dostu kuru üzümü tercih edebilirsiniz. Kuru üzümün yapısındaki potasyum sayesinde kan basıncını düşürdüğü belirtiliyor.
PANCAR: tansiyonu düşüren ve vücudunuzun harekete karşı dayanıklılığını artıran nitrat açısından çok zengindir. Aynı zamanda bir antienflamatuar olan antosiyanin açısından da zengindir. Bu madde koroner kalp hastalığı riskini azaltmada çok etkilidir.
SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, başta kalsiyum olmak üzere vücut için gerekli pek çok mineral bakımından zengindir ancak tam yağlı süt, krema, peynir gibi ürünler kötü kolesterolün yükselmesine neden olabilir.
ZEYTİNYAĞI: LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır.
Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.
BROKOLİ: B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.
BADEM: B2 ve E vitamini ile magnezyum ve çinko deposu olan badem kalbiniz için en yararlı besinlerin başında geliyor.
Günde bir avuç badem yemek aynı zamanda serotonin salgılamanızı sağlayarak ruh halinize de iyi geliyor.
KAKAO: İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır.
KIRMIZI BİBER: Aynı domates gibi birer likopen deposu. Bu madde ne yazık ki yeşil biberlerde yok.
Üstelik bu sebze kolesterolü düşüren çözünebilir lif kaynağı ve güçlü antioksidanlar olan A ve C vitamini açısından da çok zengin.