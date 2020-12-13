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    • Sağlık
    • 13.12.2020 Gazete
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    elinizde

    Hayatın yorgunluğu sizi mutsuz edebilir. Araştırmalar, bazı besinlerin verdiğini ve vücudu güçlendirdiğini kanıtladı. İşte elinizin altındaki serotonin yoğunluğundaki mutluluk mönüsü...

    Mutluluk elinizde

    Uzmanlar, bazı besinlerin verdiğini bilimsel olarak kanıtladı. yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinler olarak dikkat çekiyor. İşte mutluluk için masanızda olması gereken besinler:

    BİTTER ÇİKOLATA: isteğini diğer tatlı ve çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare tüketmenin pek bir sakıncası yoktur!
    YOĞURT: Sütten daha fazla kalsiyum içeren , nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar.
    KURU İNCİR: Serotonin içeren kuru meyvelerin başında gelir. Ara öğün olarak tercih edilen kan şekerini düzenler ve kaygı seviyenizi azaltır.
    PEYNİR: Kahvaltıların olmazsa olmazı , güne serotonin içeren bir öğünle başlamanızı, gün boyu daha enerjik ve mutlu olmanızı sağlar.
    KUŞKONMAZ: Folik asit ve triptofan miktarı yüksek bir sebzedir. Folikasitin depresyonu önlediği kanıtlanmıştır ve antidepresanlarda kullanılmaktadır. Triptofan ise serotonin salınımını güçlendirir ve mutluluk hazzı uyandırır.
    MUZ: Serotonin içeriği yüksek bir meyve olan aynı zamanda ara öğün olarak da günde 1 adet tüketilebilir.
    BAL: Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan , içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etmez.

    KURUYEMİŞ
    Ceviz, fındık, çiğ badem, fıstık gibi ler de serotonin açısından zengin olsalar da ceviz, bu konuda diğer kuruyemişlerin epey önündedir. Günde 2-3 ceviz tüketmek, stresinizi azaltır ve kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar.

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