Mutluluk elinizde

Uzmanlar, bazı besinlerin mutluluk verdiğini bilimsel olarak kanıtladı. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinler olarak dikkat çekiyor. İşte mutluluk için masanızda olması gereken besinler:

BİTTER ÇİKOLATA: Tatlı isteğini diğer tatlı ve çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin pek bir sakıncası yoktur!

YOĞURT: Sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar.

KURU İNCİR: Serotonin içeren kuru meyvelerin başında gelir. Ara öğün olarak tercih edilen kuru incir kan şekerini düzenler ve kaygı seviyenizi azaltır.

PEYNİR: Kahvaltıların olmazsa olmazı peynir, güne serotonin içeren bir öğünle başlamanızı, gün boyu daha enerjik ve mutlu olmanızı sağlar.

KUŞKONMAZ: Folik asit ve triptofan miktarı yüksek bir sebzedir. Folikasitin depresyonu önlediği kanıtlanmıştır ve antidepresanlarda kullanılmaktadır. Triptofan ise serotonin salınımını güçlendirir ve mutluluk hazzı uyandırır.

MUZ: Serotonin içeriği yüksek bir meyve olan muz aynı zamanda ara öğün olarak da günde 1 adet tüketilebilir.

BAL: Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Ayrıca şeker gibi vücutta yağ yapmaz ve damarlara etki etmez.

KURUYEMİŞ

Ceviz, fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de serotonin açısından zengin olsalar da ceviz, bu konuda diğer kuruyemişlerin epey önündedir. Günde 2-3 ceviz tüketmek, stresinizi azaltır ve kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar.