Brokoli bamya kemikler bomba

Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Öktem, kemik erimesinin reçetesini yazdı. Ispanak, lahana ve brokoli gibi yeşil sebzelerin çok faydalı olduğunu açıkladı. Hastalıkla ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.

Kemik erimesini önlemede beslenmenin rolü nedir?

Beslenme her konuda olduğu gibi osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde çok önemlidir. Kemiğin mineral yapısının güçlü olması için D vitamini, kalsiyum ve fosfor almak gereklidir. Ayrıca asidik beslenme kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur. Yani fazla hayvansal protein tüketmek, asitli içecekler, doymuş yağ tüketmek, kızartma tarzı yemekler son ürün olarak bol miktarda asit üretir. Vücut bu fazla asidi böbrekler yoluyla atmaya çalışır. Yaşamak için kan PH 7.38-7.42 arasında olmalıdır. Kanın PH derecesinin bazik kalabilmesi için tamponlama mekanizmaları çalışır. Tamponlama mekanizmaları kanı bu aralıkta tutmak için kemikten kalsiyum salınmasına neden olur. Kısaca alkali beslenme (sebze ağırlıklı, zeytinyağı ve buğulama, kaynatma metoduyla pişmiş yemekler), kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenme kemik sağlığımız için gereklidir.

Süt ve süt ürünlerinin dışında neler tüketilmeli?

Süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından zengin olmakla beraber bazı handikapları vardır. Hayvansal ürünlerin yıkım ürünlerinin asit olması bir yandan kemikten kalsiyumun kaybına da neden olmaktadır. Bunun yerine ıspanak, lahana, kuru fasulye, brokoli, bamya, balkabağı, roka, portakal, incir gibi sebzelerden ve meyvelerden tüketmek çok daha faydalı olacaktır. Badem, susam, chia tohumu, haşhaş ve mercimek yoğun kalsiyum içerir. Somon ve sardalye gibi yağlı balıklar da kalsiyum ve omega-3 açısından zengin oldukları için rahatlıkla bol bol yenebilir.

TEDAVi YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Öncelikle düzenli olarak D vitamini ve kalsiyum takviyesi gereklidir. Esasen bu iki temel madde kırık riskini azaltan en önemli desteklerdir. Osteoporozun şiddetli olduğu hallerde bunlara ek olarak kullanılan, verilen kalsiyumun kolaylıkla kemik dokuya tutunabilmesini destekleyen özel ilaçlardan verilir. Hormonal ve endokrinolojik sistem kaynaklı kemik kaybının tedavisinde mevcut hastalıkların tedavi edilmesi gereklidir.

KAHVE ZARAR VERİR Mİ?

Kahve ve çay tüketiminde aşırıya kaçılması bağırsaklardan kalsiyum emiliminin azalmasına ve böbreklerden kalsiyumun kaybedilmesine neden olduğu için osteoporoz için risk yaratır. Bu nedenle günde 1 fincan Türk kahvesi veya 2 kupa filtre kahve veya 3 bardak çaydan fazla tüketilmemesini öneriyoruz.

DOĞRU BESLENME ERİMEYİ DURDURUR MU?

Doğru beslenme, osteoporozu önlemekte yeterli olabilir belki ama tedavi etmekte yetersiz kalır. Bu nedenle yukarıda saydığımız ilaçlar ve destekler verilmelidir. Bunun dışında egzersiz, yürüyüş, sigara ve alkol tüketiminin azaltılması şarttır. Spor geçmişi olan kişilerde osteoporoz görülme sıklığı azdır. Bu nedenle herkesin hareketli ve spor içeren bir yaşam sürmesini öneriyorum. Özellikle çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz.

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DR. SELDA ÖKTEM

KEMİK SAĞLIĞININ SIRLARI 6

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL