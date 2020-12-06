Avokado ile güçlü kaslar

Neredeyse 20 farklı vitamin ve mineral barındıran avokado, son dönemin en popüler meyvelerinden biri. Üstelik bu vitaminlerin çoğu vücut tarafından hemen absorbe edilir. Örneğin avokado doymuş yağ yerine geçerek kilo vermeden bile kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Böbrek, iskelet ve kas sisteminin güçlenmesini sağlayan potasyumu karşılıyor. Lutein ve zeaksantin bileşenleriyle göz sağlığını koruyor.İçerdiği lipitler ile beta-karoten ve karotenoidlerin emilimini artırıyor. Folik asit içeriği ile de aşırı homosistein salgılanmasını önleyerek serotonin ve dopamin üretimini artırıyor.