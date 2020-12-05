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    • Sağlık
    • 05.12.2020 Gazete
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    Çekirdeği çıtla güçsüzlüğü yolla

    Salgın nedeniyle vücut direncini güçlü tutmak gerekiyor. Diyet ve çekirdeğ ve bitter yı öneriyor. Şunları söylüyor...

    Çekirdeği çıtla güçsüzlüğü yolla

    Salgın nedeniyle vücut direncini güçlü tutmak gerekiyor. Diyet ve çekirdeğ ve bitter yı öneriyor. Şunları söylüyor:

    ÇEKİRDEK: E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengindir. Antioksidanlar gibi E vitamini de bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur. Hücrelere zarar veren 'serbest radikallere' karşı vücut savunmasını destekler. Salatalara 2 yemek kaşığı eklenebilir, ara öğün olarak 1 çay bardağı tüketebilirsiniz BİTTER ÇİKOLATA: Teobromin denilen antioksidan içerir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir. Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.

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