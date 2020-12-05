Çekirdeği çıtla güçsüzlüğü yolla

Salgın nedeniyle vücut direncini güçlü tutmak gerekiyor. Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut çekirdeğ ve bitter çikolatayı öneriyor. Şunları söylüyor:

ÇEKİRDEK: E vitamini ve antioksidanlar yönünden zengindir. Antioksidanlar gibi E vitamini de bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur. Hücrelere zarar veren 'serbest radikallere' karşı vücut savunmasını destekler. Salatalara 2 yemek kaşığı eklenebilir, ara öğün olarak 1 çay bardağı tüketebilirsiniz BİTTER ÇİKOLATA: Teobromin denilen antioksidan içerir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir. Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.