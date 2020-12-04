Uzmanlardan kısıtlamada beslenme önerisi: Turşu kurun, soğan sarımsak yiyin!

"SIKINTIDAN EVDE HER TARİFİ DENEMİŞTİK"

Nisan ayındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında bilinçsiz davrandığını söyleyen Emel Kefeli, "Daha önceki kısıtlama da tam olarak dediğiniz gibi yaptık. Hamurlar açtık, ekmekler pişirdik. Bilmediğimiz tüm tarifleri denedik sıkıntıdan. Ne bulduysak yaptık. Ama bu sefer daha dikkat edeceğiz diye umuyorum. Marketler de açık zaten reyonlara çok yüklenmeyiz geçen seferki gibi. Daha bilinçliyiz" diye konuştu. Aysel Yağcı ise, "Evde her şeyi yapmıştık geçen sefer. Ekmekler yaptık, mayaladık. Hamur işlerini bilmiyorduk, öğrendik. İlk başlarda yapıyorduk ama sonra onları da bıraktık. Bu sefer aynı hatayı yapmayız diye düşünüyorum" dedi.

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