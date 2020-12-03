Romatizmal hastalıklarda beslenme değişikliği, ağrıyı azaltıyor. Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Öktem, TAKVİM okurları için merak edilen soruları şöyle yanıtlıyor:

Romatizmayı doğru beslenerek önlemek mümkün mü?

Romatizmal hastalıkların gelişinde çevresel faktörlerin önemi ve özellikle besinlerin ve bağırsakların etkisi artık daha iyi anlaşılmıştır. Genetik olarak romatizma geliştirmeye yatkın bile olsak doğru beslenirsek ve bağırsak sağlığımızı düşünürsek romatizmanın ortaya çıkmasına engel olabiliriz. Çevresel koşullarımızı sağlıklı hale getirmek tetik mekanizmayı ortadan kaldırmış olur. Bu nedenle özellikle beslenmeyi çok önemsiyorum. Hastalarımın tedavisinde beslenmeyi değiştirmek ve düzenlemek ilk önce başvurduğum bir yöntemdir.

Hangi besinler bu hastalığa iyi gelir?

Bağırsak geçirgenliğini artıran 4 besin maddesi gluten, maya, soya ve süttür! Besin grupları arasında özellikle tahıl ürünleri ve tahıl unlarını, süt ve süt ürünlerini (yoğurt ve peynir) mümkün olduğunca azaltmayı hatta yenmemesini öneriyorum. Bu arada hayvansal protein kaynaklarından kırmızı et de ağrı şiddetini artıran bir besindir ve ancak haftada bir az miktarda yenebilir. Zeytinyağı kullanılabilir ama diğer bitkisel yağları önermiyorum. Paketlenmiş, işlenmiş gıda maddelerini yasaklıyorum. Rafine şeker ve tatlandırıcılar da yasaklar arasında yer alıyor. Çoğunlukla bitkisel protein kaynaklarını, sebzeleri, yemişleri, meyvelerin tüketilmesini öneriyorum. Zerdeçal, zencefil, lahana, pırasa, soğan ve sarımsak, avokado, brokoli, yeşillikler doğal antioksidan ve anti inflamatuar etki gösterir. Hayvansal kaynaklı besinlerden sadece balık öneriyorum, özellikle yağlı balıklar omega-3 içerdikleri için vücuda çok faydalıdır. Siyah üzüm çekirdeğinin ezilerek günlük tüketilmesi kireçlenme ağrısını azaltır.

KOLAJEN iÇEREN BESiNLER, ROMATiZMAYI iYiLEŞTiRiR Mi?

Kolajen tedavisini biz özellikle dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Kıkırdaktaki aşınma ileri yaşlarda eklemlerde görülen bir durumdur. Kıkırdak ve bağların yapısında tip 2 kolajen bulunur. Kolajenin yanında glukozamin ve kondroitin maddesini birlikte vererek kıkırdak yapımını artırmayı hedefleriz. İltihaplı romatizmal hastalıklarda ise kolajenin hastalık üzerine direkt bir faydası yoktur ama iltihap nedeniyle aşınmış kıkırdağa fayda eder. Kemik suyu, kelle paça gibi besinler kemik kırığı tedavisinde, dejeneratif sorunlarda ekstra tüketilebilir.

BiTKiSEL YAĞLAR, AĞRILARI DiNDiRiR Mi?

Yağlar ağrıyı dindirir diyemem. Ama genel sağlığımız için en iyi yağ zeytinyağıdır. Balık yağı bol miktarda omega-3 içerir ve anti inflamatuar etkisi vardır. Ama tek başına ağrı dindirici değildir.

YARIN: KİREÇLENME

ROMATİZMA DEYİP GEÇME-3

DR. SELDA ÖKTEM

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL