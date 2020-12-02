Romatizma, mutsuz ediyor. Tedavi edilmediğinde kalp, böbrek ve beyinde hasara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Kaplıca ağrılarınıza iyi gelmez. İlaçlarınızı kullanmanız şart.

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Aileden genetik geçiş gösteren bu hastalıkta zamanında tedavi kritik önem taşıyor. Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Öktem, TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler veriyor.

TEDAVİDE GECİKMEYİN

Romatizma tedavisinde, özel üretilmiş ilaçlar kullanılıyor. Hastalığın tipine göre bazen fizik tedavi ve egzersiz, bazen protez cerrahisi yapılıyor. Kişinin yaşam şekli, beslenme tarzı önem taşıyor. İç organları ilgilendiren romatizmalarda organa ve klinik duruma özel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Kimyasal ilaçlar dışında doğal antioksidanlar, doğal anti inflamatuarlar, vitaminlerle desteklemek tedavide başarıyı artırıyor.

BÖBREK DÜŞMANI

İç organ tutulumuna neden olan romatizma, Bağ dokusu hastalıkları akciğer zarlarında iltihaplanma ve zarda kalınlaşmaya yol açıyor. Kuru öksürük ve nefes darlığı görülebiliyor. Bunun dışında böbreğin süzme fonksiyonunu hızla bozabiliyor ve hastalar diyalize gerek duyabiliyor. Tedavi edilmeyen romatizma, kalp kasını etkileyerek kalp kapakçıklarını büzüyor. Beyin tutulumuna da yol açabilen bu hastalık kas ve bilinç kaybına yol açabiliyor.

KAPLICA İYİ GELMEZ

TOPLUMDA, sıcağın romatizmaya iyi geldiği biliniyor. Dr. Selda Öktem, uyarıyor. Kaplıca tedavisinin romatizmal hastalıklara iyi gelmediğini söylüyor. Çünkü iltihaplı bir durumda, bu tarz tedaviler hastalıkta alevlenmeye neden olabiliyor. İltihabın tamamen ortadan kalktığı, hastalığın remisyonda olduğu dönemlerde, kaplıca ısısının 42 dereceyi aşmadığı sularda ve havuzlarda egzersize izin veriliyor.

TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK

KRONİK bir hastalık olan romatizmanın tedavisi, ömür boyu devam ediyor. Ancak bu tedavi edilmediği ve ömür boyu ilaç kullanılacağı anlamına gelmiyor. Erken tedaviye başlandığında ve doğru beslenildiğinde hastalık kontrol altına alınabiliyor. Remisyon adı verilen bu durumda, ilaçlar yavaş yavaş azaltılıyor. Hastalık yıllarda sessiz kalabiliyor.

YARIN: NASIL BESLENMELİ?

ROMATİZMA DEYİP GEÇME -2

DR. SELDA ÖKTEM

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL