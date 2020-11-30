Soyadan uzak durun

Soyada bulunan 'izoflavon' adlı kimyasal madde, kadınlık hormonu östrojene benzer bir etki yaratarak erkekte kısırlığa yol açıyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Bağcıoğlu, erkekleri uyarıyor: Tüketilen soya miktarı; boşalma miktarı, sperm sayısı, hareketliliği ve kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle sperm sayısında, yüksek miktarda soya tüketen erkeklerle hiç tüketmeyenlere kıyasla 41 milyon daha az sperm üretildiği görülmüş. Soyanın doğrudan tüketilmese bile bisküvi gibi pek çok hazır gıda da kullanıldığı düşünülürse, bu etki de hiç küçümsenecek gibi değil.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YAĞLAR TEHLİKELİ!

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada besinlerle sperm üretimi arasındaki bağlantı incelenmiş. Yağlı yiyeceklerin erkeklerde sperm sayısı ve kalitesi üzerinde önemli olumsuz etki yarattığı bulunmuş. Bunların başında et, tereyağı ve sütlü yiyeceklerde bulunan yağlar geliyor. Bunun aksine, Omega-3 asitlerinin tüketiminin ise sperm hareketliliğini, şeklini ve boyutlarını olumlu yönde etkilediği de aynı araştırmada gösterilmiş. Omega 3; balık yağları, özellikle somon, ceviz, keten tohumu, taze fesleğen ve kuru keklik otunda zengin bulunuyor.

Aman dikkat

Hastaların merdiven altı üretimi olan ancak kendilerini 'tıbbi tedavi yapıyoruz' diye lanse eden merkezlerden uzak durmaları da son derece önemlidir. Tavsiye üzerine ya da kulaktan duyma bir şekilde böyle yerlere başvurmaları, kalıcı üreme fonksiyon kayıplarına yol açabilir.

Tedavisi zaman alır

Kısırlıkta sebep ne ise ona yönelik tedaviler planlanır. Bazen genetik bozukluklar çok ciddi olduğundan tedavisi mümkün olmayabilir. Yine tedaviler kişiye özel ve takip gerektirir. Kısırlık, enfeksiyon ya da buna benzer hastalıklar gibi hemen çözülemez. Hangi tedaviyi verirseniz verin en az 65-75 günlük sperm üretim sürecine etkisini beklersiniz. Hormonal eksiklikler yerine konulur. Menide hiç sperm hücresi yoksa ve tıkanıklık da yoksa testisten sperm elde etmek için 'mikro TESE' gibi cerrahiler uygulanır. Meni kanallarında olan tıkanıklarda ise kanal açma ameliyatları yapılır.

ÜROLOJİK

HASTALIKLARIN

ÇARESİ-14

DOÇ. DR.

MURAT

BAĞCIOĞLU

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL