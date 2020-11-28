Koronavirüsten kurtulmak için beslenme önerisi! İşte masanızda olması gerek besinler

Hem bağışıklığı desteklemek, hem de bozulan bağırsak florasını düzenlemek açısından probiyotik içeren yoğurt, kefir, sirke gibi besinlere sofranızda mutlaka yer verin. Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, Covid-19 geçiren hastalara bağışıklığı güçlendirerek bu dönemi rahat ve sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için beslenme önerilerinde bulundu.
SU ÇOK ÖNEMLİ:
Kilogram başına 30 ml. su için. En başta dikkat edilmesi gereken sıvı alımıdır. Ateşli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi durumlarda vücutta sıvı kaybı arttığı için kaybedilen su mutlaka hızlıca yerine konulmalıdır. Yetişkinler için kilogram başına 30 ml., çocuklarda 50 ml. almak yeterli olacaktır.
PROBİYOTİKLE DOST OLUN:
Bazı Covid-19 hastalarında, bağırsak mukozasının doğrudan viral enfeksiyonu veya antiviral ve anti-enfektif ilaçlar nedeniyle gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı ve ishal gibi) vardır.
Hem bağışıklığı desteklemek hem de bağırsak florasını düzenlemek açısından probiyotik içeren yoğurt, kefir, sirke gibi besinlere mutlaka yer verilmelidir.
UN VE ŞEKERDEN KAÇIN:
Fast-food tarzı un ve trans yağdan zengin beslenme vücutta inflamasyonu artırır. Şeker ve şekerli besinlerden zengin beslenme yapılan çalışmalarda virüs bağlanmasını artırdığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu tarz besinlerden uzak durulmalıdır.
YEŞİLE AĞIRLIK VERİN:
Antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini, maydanoz, ıspanak, brokoli, karnabahar ve roka gibi meyve ve sebzeleri öğünlerinizde yer verebilirsiniz. Meyveleri 3-4 porsiyon olarak sebzeleri ise her ana öğünde tüketebilirsiniz.
SOĞAN VE SARIMSAK:
Sülfürlü besinler soğan ve sarımsak kuarsetin sayesinde mikroplara karşı savaşır, unutmayın.
DİDEM SEYMEN