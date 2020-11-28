Koronavirüsten kurtulmak için beslenme önerisi! İşte masanızda olması gerek besinler

Bazı Covid-19 hastalarında, bağırsak mukozasının doğrudan viral enfeksiyonu veya antiviral ve anti-enfektif ilaçlar nedeniyle gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı ve ishal gibi) vardır.

Hem bağışıklığı desteklemek hem de bağırsak florasını düzenlemek açısından probiyotik içeren yoğurt, kefir, sirke gibi besinlere mutlaka yer verilmelidir.