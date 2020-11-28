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    • Sağlık
    • 28.11.2020 Gazete
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    hastalarına hayati uyarı

    Akciğer i yılda 1.69 milyon kayıp ile tüm dünyada kansere bağlı ölümler içerisinde ilk sırada yer aldı. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin akciğer kanserine yol açan en önemli neden olduğu vurgulandı. Prof. Dr. ise şu açıklamaları yaptı...

    Kanser hastalarına hayati uyarı

    Prof. Dr. 'dan önemli açıklama: hastaları, zatürre ve nı yaptırmalı

    Akciğer kanseri yılda 1.69 milyon kayıp ile tüm dünyada kansere bağlı ölümler içerisinde ilk sırada yer aldı. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin akciğer kanserine yol açan en önemli neden olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Alper Can ise şu açıklamaları yaptı: Hekimler olarak akciğer kanseri konusunda uyarı yaparken sık karşılaştığımız 'hiç sigara içmemiş kişilerin de akciğer kanseri olduğu' savunması son derece yanlıştır. Ağır sigara içen bir kişide akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 30'lara çıkarken, hiç sigara içmeyen birinde ise bu risk yüzde 1'den bile daha düşüktür. Ayrıca kanser hastalarının immün sistemi zayıftır. Bu nedenle zatürre ve grip aşılarını mutlaka yapmaları gereklidir.

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