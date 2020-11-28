Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme, sağlığı tehdit ediyor. Erkeklerin korkulu rüyası varikosel hastalığını tetikliyor.

Prof. Dr. Temuçin Şenkul şu uyarıları yapıyor:

Varikosel, erkeklerde kısırlığa yol açan nedenlerin başında geliyor. Yaş ilerledikçe sıklığı artıyor. 11-19 yaşları arasında yüzde 14- 20'ye yükseliyor. Yetişkinlerde de yine yüzde 15-20 oranında görülüyor.

OKSİJEN ÖNEMLİ

Genel olarak varikoselin erkek üreme sistemine olası patofizyolojik etkisi, 5 ayrı mekanizma ile değerlendiriliyor. Bu mekanizmalar; hipertermi (ısı artışı), hipoksi (oksijen azalması), toksik sürrenal metabolitlerin reflüsü, hipogonadizm ve kadmium birikmesi olarak ayrılıyor. Tüm bu faktörler testisin sağlıklı sperm hücresi üretmesine engel olarak kısırlığa zemin hazırlıyor. Varikosel esas itibarı ile doğumsal bir hastalıktır. Ancak varikosel bir damar patolojisi olduğu için aşırı tuzlu beslenmeden kaçınmak gerekir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak yararlıdır. Karın içi basıncının artmasına en fazla neden olan kronik kabızlığı önlemek adına lifli besinlerin tüketilmesi uygun olacaktır. Aşırı kilo alımından uzak duracak şekilde beslenmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek adına tüm gıda elemanlarından oluşan dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek, varikoselden korunmak adına önem taşımaktadır.

TEDAVİ

Varikoselİn günümüzdeki cerrahi tedavisi kasık bölgesinden yapılan yaklaşık 2-3 cm'lik kesi ile testis damarlarına ulaşmak ve hasta damarları bağlayarak iptal etmektir. Bu klasik yöntem dışında laparoskopik, robotik ve radyolojik embolizasyon yöntemleri de denenmiş ancak standart tedavi olarak kabul görmemiştir. 'Varikoselektomi' olarak adlandırılan cerrahi tedavide amaç, hastalıklı toplardamarları bağlamak, testise temiz kan getiren atardamarı, sperm kanalını (vas deferens) ve lenf damarlarını korumaktır. Başarı şansını artırmak için yöntem mikrocerrahi tekniği ile de uygulanmaktadır.

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ - PROF. DR. TEMUÇİN ŞENKUL

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: STRES KISIR BIRAKIYOR