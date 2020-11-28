Depresyondayım

Depresyona girdim. Maalesef eşim bunu anlamıyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz?

Her sıkıntılı durum depresyon değildir. Öncelikli olarak bir doktora başvurmanız gerekiyor. Eğer depresyon tanısı konulursa, tedavi konusunda da yardımcı olurlar. Yaşadığınız sıkıntıların ana kaynağını biliyor musunuz? Eşiniz sizinle yeterince zaman geçiriyor mu? Belki o da sıkıntılı dönem geçiriyordur. Anladığım kadarıyla siz de benzer durumdasınız.

Yaşam şeklini değiştirerek başlamalısınız. Hayatınızı monotonluktan çıkaracak adımlar atmalısınız. Yeni bir hobi size yeni bir heyecan getirebilir. Denemekten hiçbir zarar görmezssiniz. Sıkıntı da maalesef hayatın bir gerçeği. Bunun için olağan sıkıntıları tüm hayatınızın merkezine koymamanızı öneririm. Sizi mutlu eden aktivitelerin zamanı gelmiş görünüyor.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET