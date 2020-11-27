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    • Sağlık
    • 27.11.2020 Gazete
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    En baba sorun:

    olarak bilinen , erkekleri tehdit ediyor. Kısırlığa yol açıyor. Prof. Dr. uyarıyor: Ayakta çalışanlar risk grubunda.

    En baba sorun!

    Modern çağın hastalıklarından biri olan , erkeklerin kabusu oluyor. Üreme organında kirli kanı taşıyan toplardamarların iyi görev yapamaması sonucu ortaya çıkıyor. Prof. Dr. , sorunuyla hekime başvuran erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ında varikosel hastalığı görüldüğünü belirtiyor. Şunları söylüyor:

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    AĞRI YAPAR
    Varikoseli olan erkeklerin çoğunda hiçbir şikâyet yoktur. Ayakta fazla kalınca ya da fiziksel aktiviteler sonrası artan olabilir. Bu ağrı kasıkta ağırlık asılmışçasına hissedilen az şiddetli bir ağrıdır. En önemli tanı yöntemi fizik muayenedir. Renkli doppler ultrason ile varikosel araştırması şüpheli olgularda ayırıcı tanı olarak istenebilir. Hastanın fizik muayenesi sırasında testisler arasında büyüklük farkının olması cerraha girişim gerekliliği açısından bilgi verir.

    NEDENİ BELLİ DEĞİL
    Varikoselin kesin nedeni belli değildir. Varikoselin daha çok sol tarafta görülmesi, bir takım anatomik faktörlere bağlıdır. Çok şişman kişiler, karın içi basıncını artıran yüksek ağırlıklı spor yapan kişiler, kronik astımı ve kronik öksürük nöbetleri geçirenler, karın içi basıncını artıran kronik kabızlık yaşayanlar ve ayakta kalmayı gerektiren öğretmen, polis gibi meslek gruplarında daha sık görülmektedir. Tedavide gecikme, testisin sperm üretiminde geri dönüşsüz bir hasara ve testisin atrofiye uğrayarak sadece hormon üretebilir hale gelmesine neden olabilir. Hasta fertilite şansını tama yakın kaybedebilir. Üstelik bu durum diğer testiste varikoselin olmadığı olgularda bile geçerlidir. Toplumda genel anlamda yüzde 15-20 oranında görülmekte iken kısırlık nedeniyle başvuran erkeklerde ise yüzde 30-40 oranında izlenmektedir. Varikosel yüzde 90 sol testiste görülürken yüzde 10 oranında iki taraflı olarak izlenir.

    ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 11
    PROF. DR.TEMUÇİN ŞENKUL

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

    YARIN: TUZU AZALTIN

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