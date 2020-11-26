Prostatın doğal reçetesi

Sigara içimi ve yüksek doz alkol alımı prostat kanseri görülme riskini artırıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Gökçen, prostat kanserinden korunmak için beslenme önerilerinde bulunuyor. Tedavide uygulanan yöntemler konusunda da bilgiler paylaşıyor: SIK SIK TÜKETİN

Prostat kanserini önleyen besinler ile ilgili araştırmalar sonucunda domateste bulunan 'likopen' isimli maddenin prostat kanserini önlemede olumlu etkileri bilinmektedir. Bunun dışında, prostatın büyümesini ve kanserini tetikleyen erkek hormonu androjeni dengelemek için önerilen östrojenden zengin besinlerin yani fitoöstrojenlerin prostat kanserinin görülme riskini ve sıklığını azalttığı ortaya konmuştur. Soya fasulyesi, bezelye, barbunya, kuru fasulye gibi baklagiller, tam tahıllı gıdalar, yaban mersini, kuru kayısı, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler, kabak çekirdeği ve keten tohumu; fitoöstrojenden zengin besinler olarak bilinmektedir. Ayrıca çok fazla sorulardan biri olan vitaminler ile ilgili genel olarak antioksidan özellikleri nedeni ile fazlasından kaçınmak şartı ile E vitamini ve selenyum önerilmektedir. Bunun yanı sıra D vitamininin düşük olamaması için mümkün oldukça güneş ışığından faydalanılması gerekmektedir.

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HASTALAR RİSK GRUPLARINA AYRILIYOR

Prostat kanseri tanısı konularak klinik evrelemesi yapılan hastalar lokal (prostat dışına çıkmamış) ve metastatik olup olmamasına göre belirlenmektedir. Lokal grupta prostat kanseri düşük, orta ya da yüksek risk gruplarına ayrılarak hastanın performans ve sağlık durumuna göre tedavi seçenekleri sunulmaktadır.

LAPAROSKOPİK CİNSEL SORUNLARI AZALTIYOR

Düşük risk grubundaki hastalar için cerrahi seçenek veya alternatif olarak radyoterapi ya da yakın izlem önerilir. Cerrahi tedavi ile ilgili hastaların ameliyat sonrası idrar kaçırma ve sertleşme problemi kaygısı bulunmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde ameliyatın laparoskopik (kapalı) ya da robotik cerrahi ile yapılması durumunda sertleşme ve idrar kaçırma problemlerinin günümüzde en aza indiğini hastalarımıza belirtmeliyim.

KONTROLÜ ERTELEMEYİN

Tüm dünyada ve ülkemizde zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde prostat kontrolü dışında diğer sağlık problemlerinizi de ertelememenizi ve kontrollerinizi aksatmamanızı hatırlatırım

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 9

DOÇ. DR. KAAN GÖKÇEN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: VARİKOSEL