Brokoli-domates prostat pes!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, prostat kanseri konusunda yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili TAKVİM okurlarına bilgiler verdi. Yeme-içme ile prostat hastalıklarının yakından ilişkisi olduğunu belirtti. Şunları söyledi:

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Öncelikle, prostat büyümesinin ve prostat kanserinin yüksek yağ içeren ve yüksek karbonhidrat içeren diyetle beslenenlerde sıklığının daha yüksek olduğunu net olarak biliyoruz. Bu yüzden prostat hastalıklarından korunmak isteyenler öncelikle 'Batı tipi diyet' denen bu tarz beslenmeden uzaklaşmalı, vücut kilo endeksini normal tutmaya çalışmalı, düzenli egzersiz yapmalıdır.

ANSERSAVAR LİKOPEN

Prostatla savaşta iki besin ön plana çıkmaktadır. Domates ve brokoli. Domatesin içerdiği güçlü bir antioksidan olan likopen maddesinin prostat kanserinde önleyici etkisinin olabileceğine, prostat kanseri olanlarda da ilerlemeyi yavaşlatabileceğine dair sonuç veren çalışmalar yapıldı.

Hormon tedavisi

PROSTAT bezinin iyi ve kötü huylu büyümeleri testosteron hormonuna bağımlı olduğu için testosteron karşıtı hormonlar vererek prostat kanserinin büyüyüp yayılmasını durdurmaya çalışıyoruz. Bu tedavi de yetersiz kalırsa kemoterapiye geçiyoruz.

İlaç değil destek

Brokoliye gelince, turpgiller ailesindeki diğer bitkiler gibi birçok yararlı kimyasallar içerir ve bunlardan sülforafanın prostat kanser hücresi üzerine etkili olduğuna dair elimizde sonuçlar var. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, bu bitkisel tedaviler hastamızın alması gereken asıl ilaç tedavisi yerine geçmemeli, ilaç tedavisi yanında destek olarak kullanılmalıdır.

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ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 8

PROF. DR. SEMİH AYAN

YARIN: PROSTAT KANSERİ