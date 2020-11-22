Günde bir elma taşı önler

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Adem Fazlıoğlu, bu hastalıkla ilgili tedavi yöntemlerine değiniyor. Vücutta ağrıya sebep olmayan böbrek taşının tedavi gerektirmediğini belirtiyor. Ancak taşın ağrıya neden olması ve idrarla atılmaması halinde vakit kaybetmeden tedaviye başlanmasını öneriyor. Taş tipine göre hangi tedavilerin uygulanması gerektiğini açıklıyor...

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KONSERVATİF TEDAVİ: Taşın idrarla atılması mümkündür. Taş mesaneye ne kadar yakınsa taşın atılma ihtimali de o kadar fazladır. Taş ne kadar büyükse taşın atılma şansı da o kadar azdır.

MEDİKAL EKSPULSİF TEDAVİ: Hekim taşın daha hızlı atılmasına yardımcı olacak ve hareket ettiği zaman ağrıyı azaltacak ilaçları reçete edebilir. Buna Medikal Ekspulsif Tedavi (MET) adı verilir ve en çok üreter taşlarına etkilidir.

AKTİF TAŞ TEDAVİSİ: Taşları çıkarmanın 3 yaygın yolu vardır; bunlar şok dalgaları ile taş kırılması (SWL), üreteroskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi'dir (PNL).

BOL SU TÜKETİN

Böbrek taşı ilerleyen süreçte tekrarlayabiliyor. Taş oluşumunu önlemek için uzmanlar bol su tüketilmesini öneriyor. Diğer tavsiyelerini ise sıralıyor:

Her gün 2.5 ile 3 litre arası sıvı tüketin.

Su veya süt gibi nötr pH'lı içecekleri tercih edin.

İdrarınızın rengini gözlemleyin. Zira açık renkte olmalıdır.

KARNABAHARIN TAM ZAMANI

Dengeli ve çeşitlendirilmiş bir diyet uygulayın.

Bol miktarda sebze, lifli gıda ve meyve (özellikle turunçgiller) yiyin.

Yumurta, mercimek, beyaz pirinç, soyulmuş elma, üzüm, karnabahar, kabak gibi düşük okzalat içeren gıdaları daha fazla yemeğe çalışın.

Diyetinizin yeterli kalsiyum içerdiğinden emin olun (günde yaklaşık 1000 miligram). Ancak kalsiyum destek ürünleri konusunda dikkatli olun ve doktorunuzun tavsiyelerini alın.

Diyetinizdeki tuz miktarını azaltınız (günde 3-4 gramı aşmamalıdır).

Özellikle genç hayvan etinde bol olan hayvansal proteini çok fazla almayın. Bunun yerine avokado, karnabahar ve bezelyede bulunan sebze proteinini alın.

Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun.

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 6

PROF. DR. ADEM FAZLIOĞLU

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: PROSTAT BÜYÜMESİ