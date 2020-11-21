Az su çok taş

Böbrek taşları en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından biri olarak biliniyor. Tedavi edilmediği takdirde insan sağlığını tehdit ediyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Üroloji Uzmanı Prof. Adem Fazlıoğlu, çoğu taşın idrar yaparken vücudumuzu terk ettiğini belirtiyor. Ancak bazı durumlarda taşın çıkarılması için tedaviye ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşte Fazlıoğlu'nun Takvim'e özel açıklamaları:

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Her 10 kişiden 1'inde böbrek taşı görülüyor. En riskli grup ise 30 ile 50 yaş arası.

Bu rahatsızlık, erkeklerde daha fazla ortaya çıkıyor. Kadınlarda ise daha düşük oluyor.

Az su içenlerde taş oluşumu çok oluyor. Bağırsak hastalıklarında da risk artıyor.

Bazı kanser hastalıklarının da taşa neden olduğu biliniyor.

Diğer bir neden ise idrar yolu enfeksiyonları, böbrekler ve üreterlerin sahip olduğu anatomik bozukluklar.

Belirtiler ise taşın boyutuna göre değişiyor. Eğer taş, normal idrar akışını engelliyorsa dayanılamayacak kadar şiddetli ağrı yaşanıyor.

Bel ve böğür (vücudunuzun her iki yanında kaburgaların alt kısmından kalçaya kadar uzanan bölge) çevresinde keskin bir ağrı hissediliyor.

Bu durumda hastanın hemen bir doktora başvurması gerekiyor.

Taşlar, böğür bölgesinde tekrarlayan, dinmeyen bir ağrıya de yol açıyor. Bu tür ağrı başka hastalıkların da belirtisi olabilir, dolayısıyla böbrek veya üreter taşının olup olmadığını tespit için bir takım tıbbi testler yapılması gerekir.

Ultrason şart

Taşın yerini saptamak için iç organların görüntülenmesi gerekiyor. Bunun için de görüntü oluştururken yüksek frekanslı ses kullanan ultrasonografi uygundur. Ultrasonografiye ek olarak idrar yollarının röntgen filmine de ihtiyaç olabiliyor. Sık kullanılan başka bir tanı yöntemi de BT'dir (bilgisayarlı tomografi). Bu taramayla taşınızın boyu, şekli ve kalınlığı açıkça görülüyor. Yine enfeksiyon veya böbrek yetmezliğiniz olup olmadığının anlaşılması için idrar ve kan testleri yapılıyor.

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 5

PROF. DR. ADEM FAZLIOĞLU

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: TAŞI ÖNLEYEN BESİNLER