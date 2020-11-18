Antibiyotiği sindiremiyoruz

Havaların soğumasıyla birlikte, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklar kapıyı çalıyor. Bu dönemde pek çok kişi, antibiyotik kullanarak önlem almaya çalışıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, antibiyotiğin zararlarını sıralıyor:

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DİRENÇ GELİŞTİRİYOR:

Antibiyotiğin yanlış kullanımı sonucu vücut bakterilere karşı direnç geliştirir. İşe yaramaz hale gelir. Bu durum enfeksiyonların tedavi edilememesine neden olur.

BAĞIRSAK DÜŞMANI:

Gereksiz antibiyotik bulantı, kusma, şişkinlik ve karın ağrılarına yol açar. Sindirim sisteminin dengesini bozar. İshale neden olur.

OBEZİTE NEDENİ:

Çocukluk çağında yanlış kullanılan antibiyotikler bağırsak florasını bozar. Bağırsak emiliminde sorun yaratır. Diyabet ve obeziteye yol açar.

KARACİĞER DÜŞMANI:

Antibiyotikler vücuttan karaciğer ya da böbrek yolu ile atılır. Pek çok ilaç karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozuyor ve yetmezliğe yol açar. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler etkili olmaz.