Tansiyonu düşürün!

Hipertansiyon hastaları Covid-19'a daha mı çok yakalanıyor?

Hayır, Covid-19'a yakalanma ihtimali gerekli kurallara dikkat etmeyen herkes için aynıdır. Ancak hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu hastalık daha ağır seyredebiliyor.

Hipertansiyon, Covid-19 hastaları için bir risk taşıyor diyebilir miyiz?

Evet, Covid-19'un ağır seyrettiği hastaların büyük kısmı aynı zamanda hipertansiyon hastası. Ayrıca bu hastalar aynı zamanda ileri yaş grubundalar. Yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi geriliyor ve yavaşlıyor. Bu da hastalığın ağır geçmesi için bir sebeptir.

Tansiyon hastaları bu salgından nasıl etkilenebilirler?

Tansiyonu yükselten sebepler arasında üzüntü, heyecan, korku, stres gibi nedenler var. Bu ortamda tansiyon hastalarının da tansiyonları daha da yükselecek aldıkları ilaçlar yeterli gelmeyecektir. Bulaşma olur korkusuyla hastaneye gitmekten de çekindikleri için bu durum daha büyük sorun yaratabilir. Dikkatli olmaları gerekir.

Ne önerirsiniz?

Hipertansiyon hastalarına herkes gibi Covid-19 hastalığına karşı aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği 14 kurala uyarak kendilerini korumalarını öneririm. Bu süre içinde ilaçlarını kesmemeli morallerini bozmadan tansiyonlarını iyi takip etmelerini tavsiye ederim.

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KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET

ERCİYES- SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: TIROID

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