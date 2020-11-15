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    • Sağlık
    • 15.11.2020 Gazete
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    u düşürün!

    Hiper hastalarının pandemide daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, Takvim okurları için merak edilen soruları yanıtlıyor ve uyarıyor: İlaçlarınızı kesmeyin. Moralinizi bozmayın. Tansiyonunuzu takip edin...

    Tansiyonu düşürün!

    Hipertansiyon hastaları Covid-19'a daha mı çok yakalanıyor?
    Hayır, 'a yakalanma ihtimali gerekli kurallara dikkat etmeyen herkes için aynıdır. Ancak hiper gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu hastalık daha ağır seyredebiliyor.

    Hipertansiyon, Covid-19 hastaları için bir risk taşıyor diyebilir miyiz?
    Evet, Covid-19'un ağır seyrettiği hastaların büyük kısmı aynı zamanda hastası. Ayrıca bu hastalar aynı zamanda ileri yaş grubundalar. Yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi geriliyor ve yavaşlıyor. Bu da hastalığın ağır geçmesi için bir sebeptir.

    Tansiyon hastaları bu salgından nasıl etkilenebilirler?
    Tansiyonu yükselten sebepler arasında üzüntü, heyecan, korku, stres gibi nedenler var. Bu ortamda tansiyon hastalarının da tansiyonları daha da yükselecek aldıkları ilaçlar yeterli gelmeyecektir. Bulaşma olur korkusuyla hastaneye gitmekten de çekindikleri için bu durum daha büyük sorun yaratabilir. Dikkatli olmaları gerekir.

    Ne önerirsiniz?
    Hipertansiyon hastalarına herkes gibi Covid-19 hastalığına karşı aynı şekilde 'nın belirttiği 14 kurala uyarak kendilerini korumalarını öneririm. Bu süre içinde ilaçlarını kesmemeli morallerini bozmadan tansiyonlarını iyi takip etmelerini tavsiye ederim.

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    KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET
    ERCİYES- SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 4

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

    YARIN: TIROID
    VE COVID-19

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