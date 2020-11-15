Afrodizyak yiyecekler

Muz: B1, B2, C, A ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot bakımından çok zengindir. Kalori miktarı yüksek olmasına karşın kolesterol içermez. Kasları güçlendirici ve enerji verici özelliğe sahiptir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller, özellikle de bufotenin maddesi ile libidoyu artıran önemli bir afrodizyaktır.
TAHILLI BESİNLER: Kilo kontrolüne yardımcı olup kilolu kadınlarda testosteron seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
ÇİKOLATA: İçerdiği feniletilamin ve serotonin "iyi hissettirici" bir etkiye sahiptir. Mutluluk hormonları olarak bilinen bu kimyasallar vücudumuzda doğal olarak da bulunur. Ayrıca, çikolatadaki anandamid adlı madde serotonin ve feniletilamin verdiği mutluluk hissini ve libidoyu fazlasıyla artırmaya yeter.
ANTEP FISTIĞI VE FINDIK: İçerdikleri doymamış yağ asitleri ve E vitamini nedeni ile afrodizyak olarak kullanılırlar.
ZENCEFİL: Dolaşım sistemi için uyarıcı etki yapıp kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar.
KUŞKONMAZ: İyi bir afrodizyaktır.
BAL: Tatlı ve sağlığa iyi olmanın yanı sıra bal, bor minerali içerir. Bor, vücudun temel kadın seks hormonunun östrojeni kullanmasına yardımcı olur.
AVOKADO: Avokado, yüksek oranda folik asit içerir. Size daha fazla enerji veren proteinleri kullanın. Ayrıca vitamin B6 (Erkek hormon üretimini arttırır) ve potasyum (Kadının tiroid bezi), hem erkek hem de erkeklerde libido artmasına yardımcı olan iki unsurdur.