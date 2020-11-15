Afrodizyak yiyecekler

Muz: B1, B2, C, A ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot bakımından çok zengindir. Kalori miktarı yüksek olmasına karşın kolesterol içermez. Kasları güçlendirici ve enerji verici özelliğe sahiptir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller, özellikle de bufotenin maddesi ile libidoyu artıran önemli bir afrodizyaktır.