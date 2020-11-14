65 yaş üstüne aşı şart

Coronavirüs, tüm dünyaya korku yayıyor. Herkes, bu ölümcül virüsten korunmanın yollarını arıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes zatürre ve grip aşısı olmayı düşünüyor. Peki, bu aşıları kimlerin olması gerekiyor? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, grip ve zatürre aşıları hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
AKCİĞERLERİ TÜKETİR
Covid-19, en çok akciğerlere zarar veriyor. Bu hastalığı bir kez geçiren, tekrar rahatsızlanabiliyor. Hal böyle olunca herkes, virüse karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Aile hekimleri başta olmak üzere doktorlara danışıp "Aşı olmalı mıyım?" diye soruyor. Dr. Tuğçe Hürkal, bu aşılar ile Coronavirüs'ün daha kolay atlatılacağının altını çiziyor.
ZATÜRRE AŞISI
Pnömani yani halk arasında bilinen adıyla zatürre, her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bakterilerin yol açtığı bu hastalık, bulaşıcı etki gösteriyor. Bu virüse karşı iki tip aşı bulunuyor. Biri kalıcı bağışıklık oluşturuyor. Tek doz yapılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Diğeri ise kısa süreli antikor oluşturarak 5 yıla kadar koruma sağlıyor. Dünya sağlık örgütü, ilk kez aşılanacak kişilerde önce uzun etkili aşıyı, ardından en az 8 hafta sonra kısa etkili aşıyı tek doz olmalarını öneriyor.
Kimler olmalı?
Bu aşıyı, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerin yaptırması gerekiyor. Bunun yanı sıra:
65 yaş üstündekiler ve 2 yaş altı tüm çocuklar.
Kronik kalp hastalığı, böbrek, akciğer hastalığı olanlar.
Kemoterapi alanlar ve HIV/ AIDS hastaları.
Zatürre geçirip akciğerinde hasar olanlar.
Kanser hastaları.
Yoğun alkol kullanan ve günde 1 paket sigara / 20 yıldır içenler.
Dalak ameliyatı olanlar.
GRİP AŞISI
Mevsimsel gripler (influenza A/B, Coronavirüs, Adenovirüs vb...) özellikle okulların açılması, havaların soğumasıyla kapalı ortamlara geçişle artıyor. Ne yazık ki 60 yaş ve üzerinde ağır seyrediyor. Grip aşısı, her aşı gibi yüzde 100 koruma sağlamıyor. Etkinliği kişiden kişiye değişiyor. Üç yıldan sonra her yıl etkinliği artıyor.
Kimler olmalı?
Bu aşı, genellikle eylül sonundan itibaren yapılabiliyor. Aşının özellikle şu kişilere yapılması öneriliyor:
65 yaş ve üstü
Kronik hastalığı olanlar(diyabet, tansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, KOAH, astım, bronşektazi, kistik fibroz hastaları)
Gebeler.
Kreş dönemi çocukları.
Evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kişiler.
Tüm sağlık çalışanları.
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. TUĞÇE
HÜRKAL - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 3
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL