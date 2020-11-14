65 yaş üstüne aşı şart

Coronavirüs, tüm dünyaya korku yayıyor. Herkes, bu ölümcül virüsten korunmanın yollarını arıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes zatürre ve grip aşısı olmayı düşünüyor. Peki, bu aşıları kimlerin olması gerekiyor? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, grip ve zatürre aşıları hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

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AKCİĞERLERİ TÜKETİR

Covid-19, en çok akciğerlere zarar veriyor. Bu hastalığı bir kez geçiren, tekrar rahatsızlanabiliyor. Hal böyle olunca herkes, virüse karşı alınacak önlemleri tartışıyor. Aile hekimleri başta olmak üzere doktorlara danışıp "Aşı olmalı mıyım?" diye soruyor. Dr. Tuğçe Hürkal, bu aşılar ile Coronavirüs'ün daha kolay atlatılacağının altını çiziyor.

ZATÜRRE AŞISI

Pnömani yani halk arasında bilinen adıyla zatürre, her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Bakterilerin yol açtığı bu hastalık, bulaşıcı etki gösteriyor. Bu virüse karşı iki tip aşı bulunuyor. Biri kalıcı bağışıklık oluşturuyor. Tek doz yapılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Diğeri ise kısa süreli antikor oluşturarak 5 yıla kadar koruma sağlıyor. Dünya sağlık örgütü, ilk kez aşılanacak kişilerde önce uzun etkili aşıyı, ardından en az 8 hafta sonra kısa etkili aşıyı tek doz olmalarını öneriyor.