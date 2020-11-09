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    • Sağlık
    • 09.11.2020 Gazete
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    Yüksek şeker kısırlığı çeker

    , 100 çiftten 15’ini tehdit ediyor. Prof. Dr. özellikle kronik hastalığı olanları uyarıyor. Diyabet ve tiroidin, doğurganlığı azalttığını söylüyor.

    Yüksek şeker kısırlığı çeker

    Kısırlık, çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Kronik hastalıklardan genetik faktörlere kadar pek çok nedene bağlı görülen bu durum, anne baba olmak isteyen çiftleri mutsuz ediyor. Peki, nasıl ortaya çıkıyor? Anne baba olmak için ne yapmak gerekiyor? Takvim, bilinmesi gereken tüm soruları uzmanlara soruyor. Acıbadem International Hastanesi Merkezi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

    BİRÇOK SEBEBİ VAR
    Kısırlık, toplumda her 100 çiftten 15'inde görülüyor. Birden fazla sebeple orta- ya çıkabiliyor. Sebebi saptanabilmiş kısırlıkta tedavi o sebebe uygun yapılıyor. Yumurtlama problemi olan bir kadında yumurtlama tedavisi, erkekte sperm parametrelerinde hafif problemler olan bir çiftte buna yönelik yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal tedaviler, tüpleri kapalı olan çiftlerde laparoskopik olarak tüplerin açılması planlanıyor. Gerekirse aşılama ve tüp bebek tedavisi uygulanıyor.

    KİŞİSEL TEDAVİ
    Günümüzde tüp bebek teda- visi, kısırlık problemi yaşayan hastalara umut oluyor. Ancak bu tedavinin başarı oranının yüzde 100 olmadığını bilmek gerekiyor. Bu tedavide başarı şansını belirleyen faktörlerin başında kadının yaşı geliyor. Genel olarak kadının yaşı arttıkça tüp bebekte gebe kalma şansı da azalıyor. Buna bakarak tüp bebekte başarı şansının bireysel ve kişiye özel olduğunu unutmamak gerekiyor. KILOLARDAN KURTULUN
    FAZLA kilo, vücutta hormonal dengesizliklere ve e yol açıyor. Dolayısıyla tüp bebekteki başarı şansını da azaltıyor. Dolayısıyla dengeli beslenme, spor ve uygun medikal tedavi ile metabolik dengeyi yeniden sağlıyor ve gebe kalmayı kolaylaştırıyor.

    GEÇ KALMAYIN
    TÜP bebek, sanıldığının     aksine belli bir yaş grubuna uygulanmıyor. Tüpleri tıkalı çok genç bir kadına da hiçbir problem saptanamayan 35 yaş üzerindeki kadınlara da uygulanabiliyor. Ancak tabi ki yaş ilerledikçe hastaların kendiliğinden hamile kalabilme kapasiteleri azaldığı için 35-45 yaş aralığında tüp bebek tedavisi için başvuran hasta sayısı daha fazla görülüyor.

    KRONİK TEHLİKE
    ÇİFTLERİN kronik hastalıklarının bulunması da tüp bebek tedavisinde başarıyı belirliyor. Kronik hastalıklar hem yumurta hem de embriyo kalitesini ve bebeğin rahme tutunmasını etkileyebiliyor. Bu hastalıkların başında tiroit hormonundaki düzensizlikler, şeker hastalığı veya gizli şeker ile bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar yer alıyor. Anne adayı bu faktörler açısından taranmış olması gerekiyor.

    PROF. DR. MURAT ARSLAN - KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİ 2

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

    YARIN: TÜP BEBEK NE KADAR BAŞARILI?

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