Kereviz-kekik öksürüğü kestik

Bademcik iltihabı, boğmaca ve astım gibi çok sayıda nedenden kaynaklanan öksürük, soluk borusunda tahrişe neden oluyor. Uzmanlar, inatçı öksürüğe karşı bitkisel tavsiyelerde bulunuyor. Doktor kontrolünde ve bilgisi dahilinde kullanılması gereken doğal tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor:

KEKİK: Bir çay fincanı kaynar suya ince kıyılmış bir çay kaşığı kekik katıp demlendirin. Süzüp günde iki kez birer çay fincanı için.

KEÇİBOYNUZU: Bir litre suya 4-5 adet keçiboynuzunu koyup, su yarım litreye düşene kadar kaynatın. Sonra süzerek günde 3 öğün birer çay fincanına birer çay kaşığı süzme bal ilavesiyle için.

TURP: Mikserden geçirdiğiniz siyah turpun bir tülbent yardımıyla suyunu çıkarın. Bir su bardağı turp suyuna bir çorba bal ilave edip, günde 2 kez birer çorba kaşığı için.

TARÇIN: Bir çay fincanı kaynar suya birer çay kaşığı toz tarçın ve karabiber katıp kısa süre demlendirin. Daha sonra süzüp günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere birer çay fincanı için.

AYVA ÇEKİRDEĞİ: Bir litre suya 2 avuç ayva çekirdeği koyun. Su yarım litreye düşene kadar kaynatın. Süzüp günde 3 kez bir fincan için.

KURU SOĞAN: Küçük parçalara bölünmüş bir avuç kuru soğanı bir litre suda kaynatın. Daha sonra süzüp içine bal karıştırarak günde 3 öğün birer çay fincanı için.

HÜNNAP: Bir litre suya iki avuç hünnap koyup kaynatın. Süzerek sabah akşam bir fincan için.

ŞALGAM: Mikserden geçirdiğiniz şalgamın suyunu alın. Bu suya bir çorba kaşığı bal ilave edin. Günde 2 kez birer çorba kaşığı için.

REZENE: Bir çay fincanı kaynar suya ince kıyılmış bir çay kaşığı rezene katıp demleyin. Süzüp günde 2 kez birer çay fincanı için.

KURU İNCİR: Bir litre suda 4 kuru incir ve bir fincan meyan kökünü kaynatın. Süzüp 3 öğün için.