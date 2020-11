Zamana karşı 6 mucize

Avustralyalı dünyaca ünlü beslenme uzmanı Sussie Burrell mucize gençliğin sırrını Takvim'e anlattı. İşte Burrell'in tavsiyeleri:

1 YULAF: Glisemik indeksi son derece düşüktür. Vücut için en doğal enerji kaynağıdır. Bu enerji de kan dolaşımını hızlandırarak hücrelere sürekli oksijen taşınmasını sağlar. Ayrıca bol miktarda E vitamini ve çinko içerir. Bu da cildin temizlenmesini, toksinlerin vücuttan atılmasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Özellikle her sabah sütle birlikte tüketilmesi son derece önemlidir.

2 SOMON: Omega 3 yağlarının en zengin doğal kaynaklarından biridir. Yıpranan ve kuruyan ciltleri tedavi eder. Sarkma başlangıcındaki derin kırışıkları önler. Yılların birer kanıtı olan göz çevresinde oluşan kazayağı kırışıklıkların, gözaltı torbalarının, alındaki ve dudak kenarındaki çizgilerin oluşumunu engeller.

3 TURUNCU SEBZELER: Havuç, bal kabağı ve tatlı patates gibi sebzelere turuncu rengi veren beta-karoten güçlü bir antioksidan. Özellikle deri bütünlüğü ve göz sağlığı açısından da önem taşır. Kırışıklıkları azaltır. Ayrıca turuncu sebzelerin kalp ve kemik sağlığını korumakta önemli olduğu kanıtlandı.

4 YAĞSIZ KIRMIZI ET: Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt, saç ve tırnak sağlığını koruma ve geliştirmede etkilidir. Çinko açısından özellikle kuzu eti çok değerlidir.

5 YEŞiL YAPRAKLILAR: Yeşil yapraklı sebzelerin K vitamini, beta-karoten, folik asit gibi antioksidanlar bulunuyor. Bu mucizevi özelliği sayesinde hem fiziken hem de ruhen genç tutuyor. Birçok kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, yaşlılıkla ilintili hastalıklardan korunmada ve ilerleyişini yavaşlatarak tedavisinde etkilidir. Yemek tabağında her zaman lahana, ıspanak, lahana, Brüksel lahanası ve brokoli bulunmalıdır.

6 BULGUR: Besin değeri açısından oldukça zengindir. Folik asit ve B vitamini içerir. Saç ve ciltten, sindirim sistemine kadar kadınlar için birebirdir. Bulgur kandaki yağları düşüren bilinen lif bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Hamile kadınların sağlığından okul çağındaki çocukların vücut direncine kadar birçok konuda faydası vardır.

