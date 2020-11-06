Şeker gibi tavsiye! Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı için tedavi önerileri?

Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı için tedavi önerileri? Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, diyabete zemin hazırlıyor. 10'lu yaşlara kadar inen bu illet, sinsice ilerliyor.
Kontrol edilmediğinde kalp böbrek ayak ve gözler için ciddi birer tehdide dönüşebiliyor. Uzmanlar, diyabet hastalarına şu besinleri öneriyor.
ELMA: Günde bir adet tüketilen elma, diyabete yakalanma riskini yüzde 28 azaltıyor. İçeriğindeki lifler, kan şekerini düşürüyor.
TARÇIN: Kimyasal yapısı, kan şekerini düzenliyor. Açlık şekerini düşürüp, insülin etkinliğini artırıyor.
YABAN MERSİNİ: Kan şekerini düşürüyor. İltihaplanma ve oksidatif hasara karşı direnç gösteriyor.
KURU BAKLAGİLLER: Diyabete karşı savunma mekanizmamızı geliştiriyor.
BADEM: Hastaların yemeklerden sonra oluşan kan şekeri dalgalanmalarını azaltıyor.
ÇAY-KAHVE: Doğru sıklıkta tüketildiklerinde diyabete kalkan olup, kan şekerini düzenliyorlar.
DOMATES SUYU: Kan sulandırıcı özellik taşıyan domates suyu, karaciğerdeki yağlanmayı da önlüyor.
KIRMIZI BİBER: Şekerin ani düşüşünü, engelliyor. Metabolizmaya yardımcı oluyor.
BİBERİYE: Diyabetin de en büyük düşmanı olarak biliniyor. Kan şekerini düzenliyor.