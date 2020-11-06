Kaliteli yaşamın sırları

ÖZEL RİTÜELLER:

Geceleri salgılanan melatonin hormonu uykuyu sağlarken, ışıklandırmanın fazla olması melatonin üretimini baskılıyor. Bu nedenle yatmadan 1 saat önce TV ve bilgisayarı kapatın. Yatma saatinde ılık bir duş almak, hafif bir müzik dinlemek gibi kendinize özel ritüeller edinin.

KONTROLLERİ YAPTIRIN:

Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın. Bunun için sadece hasta olduğunuzda değil, sağlıklı iken de doktora gidin. Amaç hastalığı önlemek olmalı. İhmal edilebilen ağız ve diş bakımı son derece önemli. Titiz davranın.