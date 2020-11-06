Kaliteli yaşamın sırları

Günümüzde yaşam süresinin uzamasıyla sağlıklı yaşlanmak, ileri yaşta kimseye bağımlı olmamak, fiziksel ve ruhsal açıdan zinde hissetmek kuşkusuz çok daha fazla önem taşıyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşlanmanın, genetik yapısıyla olduğu kadar yaşam tarzı ve beslenmeyle de ilgili olduğunu söylüyor. Yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor.
YETERLİ BESLENİN:
Sağlığınızı ilaçlardan değil öncelikle besinlerden sağlayın. Gerekli durumlarda doktor önerisiyle ilaçlarınızı kullanın ancak ilaca muhtaç olmamanın, doğru ve yeterli beslenme yani ne eksik ne fazla, tam ihtiyacınız olan kadar beslenme olduğunu unutmayın. Fazla kilodan kaçının.
GÜNDE 8 BARDAK SU:
Basit gibi görünen ve sıklıkla ihmal edilen su içme alışkanlığı, sağlıklı yaşlanmanın olmazsa olmazlarından. Günde 8 su bardağı su için. Yaşlanma ile vücut susuzluğunu hissedemediğinden, başta böbrek fonksiyonları olmak üzere, pek çok organı bozabiliyor.
HAREKET EDİN:
Yaşınıza uygun fiziksel aktiviteyi her yaşta yapmanız çok önemli. En basit olarak, düzenli yürüyüş yapabilirsiniz. Tempolu yürüyüş her zaman faydalı. Temponuzu kalp ve akciğer kapasitenize göre ayarlayın.
YALNIZ KALMAYIN:
Yaşlılık dönemindeki tehlikelerin başında yalnızlık geliyor. Çevrenizde yakın dostlarınızın ve yakınlarınızın olması depresyon için, zorluklarınız ve kayıplarınız için en büyük tampon. Mümkünse torunlar ve gençlerle birlikte olmak, zihinsel ve ruhsal yönde kişiyi dinç tutmakta.
HOBİ EDİNİN:
Mutlaka yeni bir hobi edinerek zinde kalın. Yeni şeyler öğrenin, üretin. Bu şekilde beyin egzersizi de yapmış olursunuz. Hayattan kopmamanız, sosyal ortamlarda yaşıtlarınızla, kendinizi iyi hissettiren arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz önemli.
UYKUSUZ KALMAYIN:
İlerleyen yaşla birlikte uyku süresi ve kalitesinde azalma olabiliyor ama bunu değiştirmenin birçok yolu var. Mümkünse uyku ilaçlarına başvurmadan, birtakım doğal yollarla bu işi başarmaya çalışın. Bunun ilk yolu da, kafanızı boşaltmış olarak yatağa girmek.
ÖZEL RİTÜELLER:
Geceleri salgılanan melatonin hormonu uykuyu sağlarken, ışıklandırmanın fazla olması melatonin üretimini baskılıyor. Bu nedenle yatmadan 1 saat önce TV ve bilgisayarı kapatın. Yatma saatinde ılık bir duş almak, hafif bir müzik dinlemek gibi kendinize özel ritüeller edinin.
KONTROLLERİ YAPTIRIN:
Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın. Bunun için sadece hasta olduğunuzda değil, sağlıklı iken de doktora gidin. Amaç hastalığı önlemek olmalı. İhmal edilebilen ağız ve diş bakımı son derece önemli. Titiz davranın.