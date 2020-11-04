SON DAKİKA KORONAVİRÜS: Kovid-19 aşısı ne kadar koruyor? En yetkili ağızdan açıklama geldi

Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, parlamentoda İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının son aşama insan deneylerinin sonuçlarını bu yılın sonunda sunacaklarını açıkladı.
Pollard, aşının işe yarayıp yaramayacağının bu yılın sonunda büyük ölçüde belli olacağını belirterek, politika yapıcılardan aşının ilk önce kimlere yaptırılması gerektiğine dair karar almaları gerektiğini söyledi.
"AŞI YILBAŞINDAN ÖNCE..."
Bununla birlikte; Polard, aşının yılbaşından önce uygulanmaya başlanmasının olasılığı hakkındaki bir soruya, "Bunun mümkün olması için küçük bir şans var ama bilmiyorum" dedi.
"TAM BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK"
Pollard, geliştirilen aşının koruyuculuğunun en az yüzde 50 dolaylarında olacağını belirterek, "Bence önemli etkinliği olan aşılara sahip olmak, yani yüzde 50, 60, 70, 80- rakam ne olursa olsun bu muazzam bir başarı.
Bu durum sağlık sistemi açısından bakıldığında, hastanede yatan daha az sayıda Kovid-19'lu hasta olacağı ve kanser tedavisi gören kişilerin kemoterapi operasyonlarını yaptırabileceği anlamına geliyor. Aşı tam bir oyun değiştirici olacak" ifadelerini kullandı.
"AŞININ BULUNMASI NORMALE DÖNÜŞ ANLAMINA GELMİYOR"
Ancak immünoloji konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri olan Pollard, aşının bulunmasıyla dünyanın hemen normale dönmeyebileceğini söylerken; "Aşıların yaygınlaştırılması zaman alıyor. Onları ilk etapta herkes alamayacak.
Virüsü taşıyan insanlar var olmaya bir süre daha devam edecek ve Covid-19 bulaşma konusunda çok yetenekli" dedi.
"AŞI YIL SONUNDA DAĞITILABİLİR"
Öte yandan; Oxford/AstraZeneca aşısının, Pfizer ve BioNTech'in adayı ile birlikte yasal onay için sunulan ilk aşılardan biri olması bekleniyor.
İngiltere Birleşik Krallık Aşı Gücü Başkanı Kate Bingham, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aralık ayı başlarında hem Oxford'dan hem de Pfizer/BioNTech'ten gelen pozitif veriler görmeyi umuyorum. Bu nedenle; yıl sonunda aşıyı dağıtılabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.