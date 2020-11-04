SON DAKİKA KORONAVİRÜS: Kovid-19 aşısı ne kadar koruyor? En yetkili ağızdan açıklama geldi

"AŞI YIL SONUNDA DAĞITILABİLİR"

Öte yandan; Oxford/AstraZeneca aşısının, Pfizer ve BioNTech'in adayı ile birlikte yasal onay için sunulan ilk aşılardan biri olması bekleniyor.

İngiltere Birleşik Krallık Aşı Gücü Başkanı Kate Bingham, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aralık ayı başlarında hem Oxford'dan hem de Pfizer/BioNTech'ten gelen pozitif veriler görmeyi umuyorum. Bu nedenle; yıl sonunda aşıyı dağıtılabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.