Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 04.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Romantik !

    ların vazgeçilmezi , afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. ve isteği artırıyor. Rokanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

    Romantik roka!

    ların vazgeçilmezi , afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. ve isteği artırıyor. Rokanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

    Kas kasılmalarını engeller.
    Kan damarlarına fayda sağlar.
    İyi bir idrar söktürücüdür.
    Hazımsızlığı ve şişkinliği önler.
    Alzheimer hastalığının tedavisine katkı sağlar.
    Beyin fonksiyonlarını geliştirici özelliği vardır.
    Dalak için faydalı bir bitkidir.
    Anemi yani kansızlığa karşı da oldukça faydalıdır.
    Karaciğer için büyük bir sağlık kaynağıdır...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Romantik roka!