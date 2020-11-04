Romantik roka!

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Rokanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kas kasılmalarını engeller.

Kan damarlarına fayda sağlar.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Hazımsızlığı ve şişkinliği önler.

Alzheimer hastalığının tedavisine katkı sağlar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirici özelliği vardır.

Dalak için faydalı bir bitkidir.

Anemi yani kansızlığa karşı da oldukça faydalıdır.

Karaciğer için büyük bir sağlık kaynağıdır...