Panik yapmayın

Hayatın her anında endişe vardır. Bu paniğe yol açtığı anda riskleri beraberinde getirir. Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamama endişesi, ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun önüne geçmek için öncelikle sorunu doğru saptamak gerekiyor. Çocuğunuz var ve onun geleceğiyle ilgili endişeniz varsa, ona göre çözüm aramalısınız. Ölüm endişeniz varsa bunun tedavi yolu tabii ki farklıdır. Ancak hayatın her anında üzüntü ve mutluluğun olduğunu unutmadan yaşamak çok önemli. Kimi zaman çok mutlu olacağınız olaylarla karşılaşacaksınız, kimi zaman ise tam tersi. İkisinin de hayatta yeri olduğunu kabullenerek güne başlamalıyız. Planlarımızı yaparken, olumsuz düşünceyi en aza indirmeliyiz. Aksi takdirde hayata bakış açımız bizi negatif yönlendirecek. Olumsuz düşünceler bizi endişeye, endişeler için korkulara neden olur. Bunu kendinize yapmayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET